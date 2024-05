Oropesa, con la juventud

«Cuando la juventud no tiene edad». Esa es la máxima que tenemos en Oropesa del Mar. Lo importante es la actitud, las ganas de sorber la vida a raudales y para hacerlo, los años que uno tenga es solo una mera anécdota. Por ello, desde las diferentes concejalías de este equipo de gobierno municipal, son muchos los frentes que se preparan para que, los jóvenes de espíritu que viven o nos visitan en Oropesa, disfruten de muchas y diversas experiencias en nuestro municipio.

Así, tenemos dos citas muy importantes en las próximas semanas. Por un lado, la celebración de la Fiesta de la Primavera este próximo sábado, además del Concurso de cocina organizado en el Centro Integral de Mayores de nuestra localidad, en el marco de los Juegos de Primavera; y por otro lado, la celebración, los próximos 29 y 30 de junio, del RBF Reggaetton Beach Festival Oropesa del Mar.

Pero no piensen que los eventos se organizan sin más, sino que valoramos los beneficios que puedan reportar a la propia localidad. Así, desde el Ayuntamiento nos esforzamos por poner en valor la creación de empleo para nuestros desempleados, y que se gestión conjuntamente entre la Agencia de Empleo de Oropesa y el departamento de Recursos Humanos del Festival; la promoción turística de la marca Oropesa del Mar o las posibilidades de acceso al ocio para nuestros jóvenes, como en el caso del Festival de Reggaetton, ya que empadronados o bien propietarios que han invertido sus ahorros en les Amplaries, zona donde se celebran los conciertos, puedan beneficiarse de descuentos del 50% en la compra de entradas.

Más de 30.000 fans

Un evento que reunirá hasta 30.000 fans de la música urbana, y que tendrá un gran impacto económico, con cifras reales y no tremendistas y sacadas de una chistera por algunos detractores que solo piensan en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. A los resultados me remito, con un Turímetro 2023 de impacto económico directo gracias al Turismo de casi 100 millones en euros en nuestra localidad. Oropesa reúne playa, alojamientos turísticos y hoteleros que la convierten en un gran destino turístico y cultural por sus eventos. Oropesa, más viva que nunca.

Alcaldesa de Oropesa del Mar