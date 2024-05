El PP vota ‘No’ al Corredor

A hores d’ara, poca gent queda ja que no sàpiga de la importància del corredor mediterrani. Una província com la nostra, on la seua columna vertebral és la indústria taulellera, l’agricultura i el turisme i que exporta el 75% de la producció, necessitem, més que ningú, aquesta infraestructura per a poder traslladar de manera ràpida, competitiva, i tot cal dir-lo, menys contaminant, els nostres productes a Europa. Amb el corredor mediterrani ens juguem molt del futur de Castelló.

Per això, que el Partit Popular s’esforçara en què el Corredor passara per Madrid i que ara vote en contra de prioritzar les inversions que tant necessitem és un escàndol que sols demostra que el poc que li importen a la dreta els interessos de Castelló i del País Valencià.

Mazón ens menteix

El president de la Generalitat valenciana ha afirmat que van votar en contra de prioritzar milions d’euros per a Castelló, per a València, per a Alacant o per a Sagunt perquè faltava Gandia. Com argument és feble, però quan el PP espanyol diu que era perquè faltava diners per a Andalusia i Galícia, el que es demostra que Carlos Mazón ens menteix.

Per coses com aquesta, perquè en Europa es decideixen inversions en les quals ens juguem el futur, i perquè el PP no defensa els nostres interessos, en les pròximes eleccions europees del 9 de juny ens juguem molt. De tots els partits, l’únic candidat de la província de Castelló que té possibilitats de ser eurodiputat és Vicent Marzà, de la candidatura Compromís-Sumar, i ell coneix i li importen les necessitats de les nostres comarques.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló