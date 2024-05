Almassora en festes

Sempre pareix que no arribe mai i ja fa una setmana que vam disfrutar d’un cap de setmana d’actes d’allò més emotius a Almassora. Divendres hi va haver la presentació de la nova reina de les festes i la seua cort d’honor, de qui enguany tinc l’honor de ser acompanyant d’una de les dames i viure les festes d’una manera encara més intensa. Com sempre, l’acte va estar acompanyat de música en directe de les nostres estimades UIM La Esmeralda i la Colla de Dolçainers i Tabaleters Les Goles d’Almassora i dels nostres balls a càrrec de l’AC El Torrelló.

Orígens

Dissabte va ser el torn del Pregó, mostra del nostre passat i també del present. I diumenge, l’esperada romeria a Santa Quitèria, en què milers de persones ens agermanem per rendir homenatge als nostres orígens i recordar les persones que ens acompanyaven en este camí. I, per fi, anit, amb l’Esclat de Festa de la plaça Major, vam donar per començades les Festes de Santa Quitèria.

Al davant queden dies de retrobar-nos amb amics tant del poble com de fora, que aprofiten les festes per deixar de banda l’agenda del dia a dia i disfrutar amb els de tota la vida. Les tradicionals 22 calderes, la partida de pilota valenciana al carrer, el tombet de bou oferit per CaixAlmassora o el sopar de pa i porta en són alguns exemples. Disfrutem dels actes amb alegria i que passar-ho bé no siga incompatible amb el descans dels veïns i veïnes de barris com la Vila, que són qui més ho noten estos dies. Que passeu molt bones festes!

Portaveu de Compromís a Almassora