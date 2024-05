La ‘mazoneta’ calienta motores

Carlos Mazón en Les Corts / MEDITERRÁNEO

Tuvimos unas elecciones autonómicas y municipales hace un año donde hablamos de ETA y de si los que fueron sus pistoleros podían blanquearse como candidatos de Bildu. De lo que necesitaban los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, Extremadura o Ceuta y Melilla, no. De eso se habló poco. Sin tiempo para respirar, vinieron unas generales, en las que apenas se mencionó a Cataluña porque Cataluña estaba entonces en una esquina de la península, no en el centro. No sé si se acordarán ustedes, pero por aquellos días Feijóo no acusaba a Sánchez de romper España: se conformaba con reprocharle que la iba a hundir, haciendo de ella Venezuela.

Vino el pacto de Sánchez con Puigdemont y llegaron luego las gallegas, donde el foco del debate radicó en si el PP estaba diciendo no a la amnistía en público mientras Feijóo dejaba la puerta entornada en la intimidad. Tras ellas, las vascas, en las que los que vivimos fuera de Euskadi, Sánchez y Feijóo incluidos, descubrimos las delicias de pasarse el día haciendo puzles en los que el PNV, da igual lo que sacara, siempre dominaba el tablero.

Para rematar, en este país que ha padecido en los últimos nueve años 22 procesos electorales de toda clase, se disputaron el domingo pasado las catalanas, donde lo de menos una vez más fue lo que ocurría en Cataluña, sino si una victoria clara del PSC bendecía el relato nacional de Pedro Sánchez o si Feijóo salvaba la cara frente a Vox. No es de extrañar que tanto socialistas como populares salieran esa noche a cantar victoria, aunque la realidad se ha empecinado después en aterrizarles en ese aeropuerto llamado complejidad. Apenas han pasado siete días, pero parecen haber transcurrido siete siglos. Así de deprisa va esto.

Lo que ahora se avecina son unas elecciones europeas. Es decir, los comicios que, hasta aquí, a nadie han importado. Si en las gallegas no hemos hablado de Galicia, en las vascas no nos importaba Euskadi y en las catalanas sólo estábamos esperando ver quién se rompía la crisma, ¿vamos a preocuparnos ahora por lo que depende de Bruselas, aunque de Bruselas dependa todo? No. La cosa no va así.

Menos de un año después de unas generales donde el PP cayó en la Gran Depresión y el PSOE redescubrió el New Deal, apenas diez días después de que celebremos el Primer Año Triunfal de los gobiernos autonómicos y municipales que han poblado España de banderas del PP confundidas con las de Vox, las europeas del próximo 9 de junio no son más que la enésima vuelta de las últimas legislativas, planteadas por Sánchez y por Feijóo como otro plebiscito más.

Resulta que nos jugamos el ser en Europa, literalmente. De que los partidos antieuropeístas no crezcan tanto como para hacer implosionar el proyecto más esperanzador que Occidente ha sido capaz de parir desde la II Guerra Mundial depende, no nuestro presente, sino el futuro de las próximas generaciones. Pero todo indica, por desgracia, que lo que vamos a ver no es eso, sino el cansino vídeo doméstico.

Las cuentas que se van a mirar son las de andar por casa. De lo que se trata es de sacar el metro. Lo que se dilucida no es quién va a ganar esas elecciones, que salvo sorpresa mayúscula que acabaría por enterrar a Feijóo, será el PP. Lo que va a medirse es por cuánto, cuál es la ventaja suficiente para que el vencedor sea visto como tal y no como un corredor desfondado. En esa guerra, la Comunitat Valenciana vuelve a ser uno de los teatros de operaciones principales. Porque esta es la mayor autonomía que el PP gobierna con Vox. La primera donde tras el 28M se llegó a un acuerdo que integró a la ultraderecha en el Ejecutivo. El lugar, por tanto, donde la izquierda, pero sobre todo el PSOE, puede hacer que se visualice mejor el peligro de las alianzas entre la derecha y su extremo. El sitio, del lado contrario, donde el PP quiere despejar ese temor, tratando de mostrar que puede incorporar a los de Abascal y al mismo tiempo controlarlos. Así que Feijóo abrirá y cerrará la campaña aquí, el primer día en Alicante y el último en València. Y Sánchez también comenzará la carrera en el cap i casal. El uno quiere empezar en casa y terminar en alto y el otro quiere salir a matar.

Hasta Yolanda Díaz se ha sumado a la fiesta anunciando que clausurará su periplo electoral en València, lo que abre la puerta a las especulaciones sobre si Mónica Oltra, una vez exonerada de las acusaciones que le hicieron dimitir, puede dar un paso más en su rehabilitación política aprovechando esta campaña. O si, por el contrario, para Díaz la exlíder de Compromís sigue siendo más de restar que de sumar.

Consolidarse o no como barón del PP

En todo caso, si hay alguien que es consciente de lo que se juega en este envite, ese es Carlos Mazón. El jefe del Consell ya ha dado instrucciones a su partido para que eche el resto. Él mismo también lo va a hacer. La mazoneta, el coche que le llevó de pueblo en pueblo en las autonómicas, ya está calentando motores para estas europeas.

Mazón sabe que, aunque los resultados de estos comicios no sean extrapolables a otros, la noche del recuento puede consolidarse como barón con mando en plaza y predicamento en Madrid o, si el resultado no es aquí contundente, abrir el campo a la oposición, fuera, y a los enemigos, dentro. El líder popular ha preparado una agenda electoral que no es como la que le llevó al Palau, pero está cortada por el mismo patrón. Con una dificultad no pequeña: en 2023 se presentaba como novedad; ahora comparece con la mochila de Vox cargada a la espalda y un año de gestión que poder juzgar. Veremos.

Director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana