Cap a la vaga educativa

Este dijous estem convocades a secundar vaga i manifestació a Castelló i a la resta de territoris del País Valencià, en defensa de l’educació pública valenciana. Moltes són les raons que ens han dut a prendre esta decisió, com són la publicació de la proposta de l’arranjament escolar, en què fa uns dies la Conselleria d’Educació ha mostrat una decidida aposta per la reducció d’unitats d’infantil i primària als centres públics valencians per al curs vinent (206 unitats menys que comportarà pèrdua de professorat i baixada de la qualitat educativa per l’augment de ràtios a les aules).

Des de l’inici de curs hem estat patint un seguit de despropòsits per part de l’administració: caos i retards des de les adjudicacions d’inici de curs contractant menys personal interí, retallades en el professorat i els grups de diferents idiomes de les Escoles Oficials d’Idiomes, retallades en la construcció i reformes dels centres educatius previstos en el pla Edificant, eliminació de les estades a l’estranger del professorat per formar-se en idiomes… A tot açò, s’uneix la manca de negociació de la Conselleria per a tractar temes de tanta importància com el del districte únic, en què retornem a un model caduc de segregació escolar que crea escoles de primera i de segona, trencant el principi d’igualtat d’oportunitats i d’accés de tot l’alumnat, sense cap distinció per origen socioeconòmic o altres condicions personals.

A més, estan tramitant-se a Les Corts dues lleis molt lesives per al sistema educatiu: la Llei de concòrdia i la Llei de llibertat educativa. Dues normes que trenquen el consens de la defensa del valencià com a llengua en l’ensenyament a potenciar i protegir al nostre territori i que neguen, blanquegen i distorsionen la història del que va significar la guerra civil i la repressió franquista.

Cada vegada més, ens trobem a les aules professorat que se sent desprotegit davant d’agressions i amenaces físiques i verbals per part d’alumnat i famílies, fruit de la difusió pels mitjans (i sobretot per les xarxes) de discursos xenòfobs, negacionistes del canvi climàtic i de la violència de gènere, LGTBIfòbics i revisionistes de la història recent d’Espanya. Cal una defensa ferma del professorat i la seua llibertat de càtedra. Cal l’aprovació d’un nou protocol que done suport i resposta a açò.

És per tot això que el 23 de maig, totes i tots, famílies, alumnat i professorat, estem convocades de matí a la concentració a les 11.30 hores a les portes de la Direcció Territorial d’Educació i a la manifestació a les 19.00 amb eixida des de la plaça Mª Agustina. Perquè estimem i defensem l’educació pública. Ens sobren els motius.

Secretària general de CCOO FE Comarques del Nord