En defensa de l’ensenyament públic

UGT promou la mobilització del professorat per acabar amb més de dues dècades de degradació de les condicions laborals docents en la Comunitat Valenciana, lleis regressives i retallades massives. Per a UGT és imprescindible donar una solució definitiva als problemes que arrossega el professorat valencià des de fa més de vint anys, sense que hi haja hagut iniciatives de negociació i cap pacte amb les diferents administracions que ens han governat. Per això, aquesta mobilització ha de propiciar l’obertura d’un procés de negociació que millore les condicions laborals del professorat amb l’actual Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, alhora que pose fi a la discriminació i al maltractament que pateix el professorat valencià respecte als professionals de la resta de comunitats autònomes.

Des d’UGT, també encoratgem a la mobilització del professorat valencià en contra de les retallades, que ja han començat a manifestar-se amb el professorat a les Escoles Oficials d’Idiomes i el desmantellament de l’EOI Virtual de la Comunitat Valenciana.

Menys llocs de treball

A més a més, l’arranjament escolar provisional per al curs 2024/2025, implica una supressió de més de 200 unitats de primària i infantil, que repercuteix directament en els llocs de treball de mestres, fisioterapeutes i educadors i educadores, tant d’educació infantil com d’educació especial. També, des d’UGT manifestem la nostra més enèrgica repulsa a la regressió que suposa l’aprovació de la mal anomenada llei de llibertat educativa que implicarà una degradació del valencià en els centres educatius.

Aquesta vaga també és una reivindicació contra el districte únic segregador imposat i les retallades pressupostàries en el Pla Edificant relatives a la construcció de centres educatius públics, que deixaran moltes obres en l’aire.

UGT, en defensa d’una escola pública de qualitat, anima a tota comunitat educativa valenciana a participar en la jornada de vaga de 23 de maig per a obrir un procés de negociació que garantisca una escola pública de qualitat.

Secretaria general d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló