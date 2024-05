Más FP para la Vall d’Uixó

Hace unos días, la Vall d’Uixó fue el gran escaparate de la formación profesional, ya que celebramos la segunda edición de la Feria de Ciclos Formativos. Durante todo un día ofrecimos un espacio informativo sobre la oferta que se puede encontrar en nuestra ciudad y en las de alrededor. Y aproveché esta ocasión para ser reivindicativa, porque queremos liderar la FP en el sur de la provincia de Castelló. Estamos preparados para hacerlo, absorbiendo más oferta en instalaciones adecuadas. Para eso, la Generalitat Valenciana debe apostar por ampliar la oferta existe en la Vall y garantizar infraestructuras educativas adecuadas a cada especialidad o familia. Esa es nuestra exigencia, porque el futuro de nuestra ciudad y del desarrollo industrial pasan por la formación específica en los sectores que las empresas están demandando. Más si queremos aprovechar los beneficios de la llegada de la gigafactoría de baterías eléctricas de Volkswagen a Sagunt.

Pero no solo eso, porque en la Vall también tenemos un plan municipal de reindustrialización que va avanzando. El puente de conexión entre los polígonos ya es una realidad, las inversiones millonarias en las áreas industriales también y somos un referente en el buen funcionamiento de las entidades de modernización y gestión (EGM) que aglutinan a las empresas de nuestros polígonos. Y lo más importante es que ya está en marcha el proceso de contratación del agente urbanizador de Belcaire C, lo que supondrá ampliar nuestro suelo industrial en casi 700.000 m².

Nuevas empresas para la ciudad

Cuando este procedimiento culmine empezará la urbanización y a la Vall llegarán nuevas empresas y las que ya están aquí podrán ampliar sus instalaciones y crecer. Eso significa creación de puestos de trabajo, que queremos que tengan salarios dignos que permitan crear proyectos de vida en nuestra ciudad. Para que eso sea posible necesitamos más oferta de formación profesional que cualifique específicamente a las personas que trabajarán en esa industria incipiente.

No voy a cuestionar que otros municipios de la provincia reciban más oferta de formación profesional y centros integrados. Tienen su derecho. Pero no voy a permitir que la Vall vuelva a perder una oportunidad histórica como esta. Queremos más familias y más ciclos de FP para atender la demanda profesional existente y la futura del territorio. No hablo de comarcas ya porque se trata de fronteras que en una cuestión tan importante como esta no tienen sentido. Y para lograr una industria potente necesitamos la mejor educación.

Mi apuesta es la construcción de un centro integral de formación profesional en la Vall d’Uixó. A ello se comprometió Ximo Puig en mayo del 2023. Lamentablemente, el gobierno valenciano del PP y Vox no tiene las cosas tan claras y ni siquiera es capaz de contestar al Ayuntamiento sobre cuál es su propuesta o proyecto para la FP en nuestra ciudad. Ni están ni se les espera. Pero no me acobardarán. Voy a seguir siendo exigente, como lo hice en el pasado. Porque esto no va de colores políticos, sino de nuestro futuro como valleros y valleras para los próximos 40 años.

La legislatura pasada fuimos capaces de ampliar la oferta de FP en la Vall con una familia que hasta ahora no se podía cursar aquí: la sanitaria. Eran muchas las personas jóvenes (y no tan jóvenes) que cada día tenían que desplazarse para recibir estos estudios, que tienen una alta demanda. Desde hace dos cursos ya es posible hacerlo en la Vall, gracias al empeño que personalmente puse junto a Miquel Soler, entonces el secretario autonómico de Educación.

En aquel momento fui muy reivindicativa y conseguimos traer la familia sanitaria a la Vall. Ahora voy a seguir siéndolo, con mayor insistencia si cabe, porque estamos ante el reto mayúsculo de la reindustrialización de nuestra ciudad y su transformación en polo industrial de la Plana Baixa.

No hay sociedad avanzada que no tenga una industria potente y vamos a aprovechar nuestra cultura industrial para darle una nueva dimensión que nos haga crecer como ciudad. Por eso necesitamos de la formación profesional. No es un capricho. Es el futuro de nuestra ciudad, el nuestro y el de los que vendrán.

Pero no solo por la industria, sino por las múltiples posibilidades que ofrece una oferta de FP potente, que nos posicione como referente en el sur de la provincia y que cubra las necesidades profesionales de muchos sectores, desde el sanitario, al hostelero y al deportivo. Más cuando la implantación de la FP dual es una oportunidad que facilita la inserción laboral y la captación de talento por parte de las empresas. Como alcaldesa no voy a quedarme de brazos cruzados, como no lo he hecho en estos nueve años.

Alcaldesa de la Vall d'Uixó