El gobierno de Orpesa, contra todos

El gobierno de Araceli de Moya y Rafael Albert ha roto el contacto con la ciudadanía y ha regresado a la vieja forma de hacer política del Partido Popular: la del «o estás conmigo o contra mí». Una actitud autoritaria y excluyente que ha dinamitado los puentes de la política con los oropesinos que, por desgracia, ya no ven la política como un servicio público, sino más bien como un medio para el beneficio personal de sus gobernantes.

Un ejemplo claro es que, nada más tomar posesión, decidieron dispararse los sueldos para equiparárselos a los de las grandes capitales. Así, sin consenso y sin explicaciones. Y no solo eso. Me preocupa extremadamente la falta de contacto con la realidad social. Me preocupa que no haya relación entre el Ayuntamiento y las asociaciones, que se señale ideológicamente a entidades, ni que se escuchen sus demandas ni se colabore con ellas. Solo hay parálisis.

Política local degradada

Como oropesina me duele ver la política local tan degradada. En 2019 demostramos que otra forma de gobernar era posible. Durante cuatro años trabajamos para construir una Orpesa mejor para todos. Escuchamos sus necesidades, colaboramos con todo el mundo y pusimos en marcha proyectos para relanzar nuestro pueblo, como el desbloqueo del polígono industrial o la nueva residencia.

No tiro la toalla. Seguiremos trabajando para acabar con la política del «conmigo o contra mí» que existe en la actualidad y devolver a Orpesa la política verdadera, la que merece la pena, la que mejora la vida de la gente y no la de sus gobernantes.

Portavoz del PSPV de Orpesa