Nacimos en una tierra que forja identidad. Los valores, la cultura y el sentimiento auténtico heredado de generaciones criadas a base de esfuerzo y sacrificio.

Ser de Castellón es mucho más que un orgullo. Es un valor legado de padres a hijos, reforzado por abuelos, el tesoro que entregamos a quienes damos la vida y que son nuestro futuro. Los principios de una tierra soberbia que engrandece la buena gente que la habita.

Conocer Castellón es impregnarse de un crisol de manifestaciones culturales que imprimen carácter. Querer la tierra fértil que es bandera de la provincia, caminar por las crestas de paisajes indómitos y bañarnos a los pies de un Mediterráneo que nos acaricia 365 días al año. La diversidad que crea identidad y que convierte a esta tierra en la mejor provincia en la que vivir.

Ese potencial se ha de abanderar con orgullo y con una mirada integradora. Porque todo nos suma y nos reconoce y así lo creemos en esta Diputación Provincial de Castellón que trabaja cada día por ser de provecho a sus ciudadanos. Poner en valor sus fortalezas con el firme propósito de trabajar para superar barreras. El esfuerzo que nos conduce al éxito.

Hoy la Diputación cambia para ejercer este liderazgo con decisión. Con la rotundidad con la que los ciudadanos nos pidieron un cambio político que cambiara las políticas que hasta la fecha se habían implementado. Con contundencia, sin medias tintas ni titubeos.

Hoy esta Diputación Provincial de Castellón protege la diversidad con un mensaje claro. Somos la suma de una policromía cultural heredera de una tierra de toros que defendemos con orgullo. Porque el bou al carrer es una manifestación que nos reconoce y nos identifica. Y es una suerte poder ser receptores de un legado que merece ser protegido.

Lo hacemos con un cambio en las formas y en el fondo, con una mirada inclusiva, que no margina ni excluye, sino que abraza. Hoy sonreímos a la fiesta más multitudinaria de esta tierra con gozo y pundonor.

Solo así entendemos la última artimaña dirigida por el Gobierno de Pedro Sánchez contra nuestras tradiciones. Eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia es un ataque más de la izquierda que trata de acabar con una cultura, la taurina, que para el Partido Popular tiene todo el futuro por delante.

Lo defenderemos con decisiones como las que hoy tomamos. Porque para nosotros este tipo de censuras pertenecen a etapas que deberían estar superadas. El sesgo, la exclusión y la marginación nos hacen daño. Por eso apelamos a la libertad que la Constitución consagra con el poder de la palabra, el respeto a los derechos individuales y el valor de la soberanía popular.

Los principios que enarbolamos desde la Diputación Provincial de Castellón para que desde la libertad individual cada castellonense celebre su identidad y participe de ese crisol cultural del que se nutre la provincia. La libertad que hoy precisamente permite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmar que «a mí no me gustan los toros», y que como presidenta de la Diputación de Castellón me ampara a la hora de defender esta gran fiesta que forma parte de mi vida.

Enarbolando esta bandera

En Castellón seguiremos enarbolando esta bandera frente a quienes tratan de imponer un pensamiento único arrogándose la falsa idea de que solo ellos son herederos de un conocimiento intelectual y moral superior al resto.

Se equivocan. Hoy grandes hombres y mujeres trabajan por preservar el festejo. Y nosotros lo hacemos con ellos. Creamos una línea de subvenciones que crece un 55,5% respecto al pasado mandato con el objetivo de fomentar y apoyar las actividades vinculadas al mundo del toro. Ampliamos hasta los 140.000 euros los fondos para fortificar la labor de estas entidades con un deseo de reforzar los valores de nuestra tierra y de abanderar el motor que estas celebraciones suponen para nuestros pueblos. Un interior que es cuna para el toro, gracias al empeño de familias ganaderas, y que tiene en el bou al carrer un motor económico innegable.

Por ello, nuestra Diputación Provincial de Castellón apoya la fiesta y cualquier actividad vinculada a esta manifestación multitudinaria. Respaldamos su desarrollo y puesta en valor a través de publicaciones, revistas, exposiciones y conferencias. Todo nos suma.

Hoy Castellón es primera potencia taurina. Y esta presidenta de la Diputación de Castellón lo dice a los cuatro vientos con orgullo y convencida. Somos tierra de toros y quien nos descubre se apasiona. ¡Larga vida!

Presidenta de la Diputación, presidenta del PP provincial y alcaldesa de Vall d'Alba