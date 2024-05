Vox y la igualdad real

Más de 10.000 simpatizantes gozamos en el Pabellón de Vistalegre (Madrid) de una jornada inolvidable, organizada por Vox, este domingo pasado, el VIVA 24. Allí se dijeron verdades como puños que hay que mirar en clave de Castellón. Pero como siempre, hay algunos que no se quieren enterar. Por ejemplo, salió a la luz el problema evidente de la inseguridad creciente debido a la inmigración ilegal que, ya no es una amenaza, sino que es una evidencia a día de hoy en Castellón. Ahora, como vimos en las elecciones catalanas, los tibios se suman al discurso que desde hace 10 años Vox viene advirtiendo.

Se habló de la injusticia social que supone que el último inmigrante ilegal tenga las mismas ayudas que el castellonense medio. ¿Cómo no van a venir en pateras jugándose la vida?

Engañar a los españoles

Se denunció la pobreza a la que nos está llevando el socialismo que engaña a los españoles con el concepto igualdad, pero que en realidad es igualitarismo. Pues no, no es lo mismo el jubilado que ha cotizado 40 años que el inmigrante que acaba de llegar. No es lo mismo el que se somete a una intervención quirúrgica porque le da la real gana que el que sufre una enfermedad cierta. No entiende lo mismo un menor adoctrinado que un adulto con discernimiento.

Pero el socialismo, que es un cáncer real, lleva a estas aberraciones. Y nosotros lo denunciamos alto y claro, en Castellón, en Madrid y en Europa. Otros se van sumando, pero con su mieditis habitual.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón