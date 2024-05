Ens juguem molt el 9J

El 9 de juny ens juguem molt. Es celebren eleccions al Parlament Europeu i l’extrema dreta i el feixisme és una amenaça real. Una ultradreta que fa pocs dies hem vist com actua, amb la censura a dos pel•lícules a Borriana: Barbie i 20.000 especies de abejas. La primera ja l’hem projectat a la Vall i la segona ho farem en juny, dins de la programació commemorativa del Dia de l’Orgull LGTBI+.

Una censura que promou Vox amb la complicitat del PP. Formen junts els governs de la involució. Ho veiem cada dia a la televisió: PP i Vox, Vox i PP, Abascal i Feijóo, Feijóo i Abascal. Són el mateix i defensen un patriotisme fals, que va en contra de la gent. El 9 de juny tenim el poder de no deixar-los avançar en Europa. Les seues formes i models no poden guanyar en Europa. No poden governar els negacionistes de la ciència, el canvi climàtic, la igualtat i els drets LGTBI+.

Els socialistes proposem futur i la construcció d’una millor Europa. És important votar per a frenar la normalització del feixisme. Però també perquè tenim la millor candidata, Teresa Ribera. Des del Ministeri de Transició Ecològica ha fet una gran tasca per a desterrar les retallades del PP i apostar per la modernització del nostre país. I les xifres són bones: l’economia espanyola creix per damunt de la mitjana europea, tenim les millors dades d’ocupació en anys i som líders en l’aplicació dels fons europeus.

Fons europeus

Precisament, en la Vall som un exemple en la consecució i execució de fons europeus. Hem aconseguit portar a la nostra ciutat 14 milions d’euros dels Next Generation EU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya. Això suposa el 10% de tot el finançament europeu que ha arribat a la província. Són diners palpables, en projectes de gran importància com la reforma i ampliació de l’edifici de l’ajuntament, la recuperació de la Torre de Benissahat, l’avanç en el Camí de l’Aigua, la rehabilitació urbana de la Colonia San Antonio, la creació del museu de la Fàbrica de la Llum o l’obertura del nou centre de digitalització.

Són projectes de present i de futur, alguns anhelats durant molts anys pels vallers i valleres. I són possibles gràcies a Europa. Per això és important votar el 9 de juny en les eleccions europees. Ens juguem molt. Ens juguem el finançament per a projectes com estos. Perquè és evident que la resposta europea a la crisi de la covid-19 no ha sigut la mateixa que va tindre a la crisi de 2008. No ens podem permetre retrocedir als temps dels homes de negre, a les retallades i als rescats que ofeguen a les persones. No ens podem permetre que l’odi, la crispació i la confrontació seguisquen enverinant les institucions.

Necessitem que continuen les polítiques per a les persones i un lideratge que done estabilitat a Europa. Per això cal votar al PSOE. És l’única manera de fer front al model de l’extrema dreta i la dreta extrema. Ho hem vist en els últims anys, amb la resposta a la pandèmia i a les conseqüències de la guerra, amb els fons de recuperació i l’excepció ibèrica com a màxims exemples. Gràcies al PSOE tenim una de les energies més netes i barates del continent. I es nota en la factura elèctrica i en la butxaca de la gent.

L'ocupació

Tenim eixe bagatge, que ens dona garanties per a afrontar el futur amb l’impuls de l’Agenda Verda per a modernitzar l’economia. Amb el PSOE a Europa impulsarem l’ocupació, la reindustrialització verda i digital, la conciliació familiar, l’impost a les grans fortunes en tota la Unió Europea per a reforçar el pilar social i allunyar les retallades i els homes de negre, la igualtat real entre homes i dones, la lluita contra la violència de gènere i la pau en tot el planeta, amb mesures concretes com el reconeixement de l’estat de Palestina.

Tenim les coses clares. Perquè davant l’amenaça feixista cal estar forts i units. Des de la Vall, volem més Europa. I per això esta vesprada serem l’escenari d’un dels actes centrals de la campanya socialista a la província. A les 18.00 hores comptarem amb la presència al Teatre Municipal de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero. També de Diana Morant, secretària general del PSPV-PSOE i ministra; i de Leire Pajín, candidata valenciana a les eleccions europees. Jo tindré l’honor i l’orgull d’obrir esta jornada.

Ara més que mai són necessaris els valors socialdemòcrates. El PSOE ofereix solucions realistes davant la incertesa que la societat pateix. Ens endinsem en el segon quart del segle XXI i tenim reptes i desafiaments importants. Els socialistes tenim el projecte i la capacitat per a afrontar-los. Des d’Europa i des de la Vall, amb una economia més forta, amb ocupació de qualitat, amb la transició verda per a fer front al canvi climàtic, amb un model social europeu fort, amb habitatge accessible, des del feminisme… Tot això ens ho juguem el 9J.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó i presidenta del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del PSPV-PSOE