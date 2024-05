La España olvidada Existe

El próximo 9 de junio estamos llamados a las urnas para elegir a nuestr@s representantes en el Parlamento Europeo. En Europa se deciden cuestiones muy importantes que afectan a nuestros municipios. Y, tristemente, ya sabemos qué han hecho los partidos tradicionales, unos y otros. ¿Por qué ahora iba a ser diferente y harían lo que no han hecho en décadas? Ante esta inacción, hemos decidido dar un paso al frente. Lo hacemos apoyando la coalición Existe. Una coalición electoral conformada por cerca de un centenar de partidos del conjunto del país que, como el nuestro, desde la independencia respecto de grandes jerarquías o estructuras políticas, la transversalidad, anclados en nuestros territorios, pueblos y ciudades, conscientes y conocedores de primera mano de los problemas que sufrimos, queremos lanzar un mensaje alto y claro en Valencia, Madrid o Bruselas explicando que también existimos.

Somos parte de esa otra España que no entra en las políticas de enfrentamiento, odio y rencor entre bloques ideológicos. Esa otra España que no insulta, ni grita. Esa otra España que quiere que se hable de sus problemas y no de «la mujer de» o «el novio de» el político de turno. Esa otra España que quiere soluciones, diálogo, concordia y políticas moderadas. Esa otra España que, aunque invisible y olvidada, también existe.

En caso de obtener representación impulsaremos una directiva para obligar a los estados miembros a garantizar la catalogación y protección, de mano de los ayuntamientos, de los conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional que han pasado a ser dominio público marítimo terrestre (como les Casetes de Nules). O la obligatoriedad de ejecutar obras de protección y regeneración del litoral español, a cargo de fondos europeos.

Renegociación

Llevaremos a cabo una renegociación de los acuerdos de libre comercio entre la UE y Mercosur y Sudáfrica en aquello que perjudica los intereses del sector primario español. Exigiremos a la fruta de terceros países, al menos, los mismos requisitos que se exige a los productores europeos. Exigiremos el cumplimiento del tratamiento en frío a productos de terceros países, entre ellas las clementinas, especialmente en los puertos holandeses, debido a las detecciones de plagas y enfermedades en las importaciones citrícolas sudafricanas con una mayor eficacia aduanera. Reforzaremos la legislación con medidas concretas de la cadena alimentaria para que los agricultores, de partida, no vendan sus productos a pérdidas. Son ejemplos de cuestiones de nuestro día a día que depende de Europa y solo desde Europa podemos cambiar las cosas. Con nuestro voto podemos conseguirlo. El 9 de junio votaré por Existe para que los problemas que nos afectan como municipio se escuchen en Bruselas.

Alcalde de Nules