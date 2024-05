Europa antifeixista

Les eleccions europees del 9 de juny representen un punt d’inflexió crucial per al futur de la democràcia a Europa. Ens enfrontem a la possibilitat alarmant que el feixisme i la ultradreta tornen a governar la Unió Europea de la mà del Partido Popular Europeu, una situació que ja hem vist replicada al Govern de la Generalitat i en tants i tants municipis valencians.

Partits com Vox a Espanya i Fratelli d’Italia, liderat per Giorgia Meloni, representen una amenaça real. Meloni, al capdavant d’un partit neofeixista, ja governa Itàlia, posant en risc els valors democràtics fonamentals que van sorgir després de la destrucció que va portar el feixisme al segle XX.

El centredreta europeu està repetint els mateixos errors del passat en permetre l’ascens d’aquests grups extremistes. Recordem com la connivència amb els elements més radicals va portar Hitler al poder. Ara és imprescindible que els ciutadans europeus es mobilitzen per defensar els principis de llibertat, igualtat i justícia que sustenten la nostra democràcia.

El franquisme

Després de la Segona Guerra Mundial, la democràcia va prevaldre sobre el feixisme gràcies a l’esforç col•lectiu de les nacions lliures, menys a l’Estat espanyol, on el feixisme es va instaurar i perdurar durant 36 anys. Els valencians i valencianes no haurien d’oblidar el que el franquisme comportà per al nostre país, la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra gent.

Aquestes eleccions no són només una cita amb les urnes; són una batalla per l’ànima d’Europa. Només amb una participació massiva i conscient podrem assegurar que el nostre futur no es veurà condemnat a repetir els errors tràgics del passat. Cada vot compta, i el 9 de juny, el futur de la nostra societat està a les nostres mans. És hora de demostrar que la democràcia, una vegada més, pot véncer el feixisme.

Portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial