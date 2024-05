Europa, el nuevo desafío

Nadie duda de que el 2024 está siendo un año electoral en nuestro país, pues a las pasadas elecciones al Parlamento Vasco, celebradas el 21 de abril, y a las que recientemente se acaban de celebrar al Parlamento de Cataluña, el 12 de mayo, se suman las del Parlamento Europeo, que en España celebraremos el 9 de junio y en la que los españoles elegiremos a los 61 representantes que nos corresponden. Así, entre el 6 y el 9 de junio, los ciudadanos de los 27 Estados miembro que conforman la UE, estamos llamados a elegir 720 eurodiputados que durante los próximos cinco años conformarán el Parlamento Europeo y que velarán por los intereses de la ciudadanía.

A menudo, el papel de la Unión Europea y la labor que realizan los representantes allí se percibe como distante, ajena y compleja. Parece no tener que ver con nuestra política doméstica, pero la realidad es que las decisiones y debates que tienen lugar en el Parlamento, la Comisión o el Consejo, afectan profunda y directamente a España.

Por eso es importante comprender la importancia que supone ejercer nuestro derecho y votar el 9 de junio. Dejar de participar pensando que estas son unas elecciones maría, o que las decisiones de Europa nos caen demasiado lejos, es un error. Cerca del 80% de la legislación interna que se hoy aplica sobre los casi 449 millones de habitantes de los 27 Estados que conformamos la Unión, se discute y decide en Bruselas y es allí, por tanto, donde se determina el papel y peso de España y donde se compromete el futuro de muchos de los que son sectores clave y estratégicos para el desarrollo de nuestro país, como la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria y los autónomos, de los que depende la pervivencia económica de muchas familias españolas.

Y es que, vivimos en un escenario en el que tenemos que ir avanzando de manera consensuada y estratégica de la mano de otros países para poder enfrentarnos a los continuos desafíos y entornos cambiantes, como los que nos está tocando vivir en un mercado global cada día más duro y competitivo, logrando una Europa más segura y protegida, próspera y sostenible. Una Europa más social que luche con responsabilidad contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Una Europa más cohesionada e institucional, permitiendo reforzar la seguridad y defensas comunes, al tiempo que fortalecerá nuestra posición en el plano geoestratégico y juegue ese papel fundamental de liderazgo en la esfera internacional.

Nos jugamos nuestro futuro

No hay que desvirtuar el sentido de estas elecciones y todos, y cada uno de nosotros, tenemos el deber de acudir a las urnas porque nos jugamos nuestro futuro en un escenario global tan cambiante. Pero convendrán conmigo que estas no van a ser solo unas elecciones europeas porque se van a jugar también en clave nacional.

Por eso es como para pensárselo bien, inmersos como nos tiene el Sr. Sánchez en el fango de un contexto político tensionado, alimentado por un insólito parón de quien, siendo presidente de Gobierno, necesita cinco días para reflexionar y meditar cómo poder encarar la crisis gubernamental a la que nos ha abocado, además de tener que rendir cuentas en sedes parlamentarias por los escándalos que lo acosan. Me refiero a las comisiones de investigación por presuntas corrupciones de destacados miembros de su gobierno y por los presuntos tratos de favor realizados, a ciertas empresas, para la adjudicación de contratos públicos, tramados desde las alcobas de la Moncloa.

También me refiero a las relaciones internacionales que Sánchez ha provocado que se tambaleen bajo nuestros pies, sin pensar en las consecuencias que nos puede acarrear y a una ley de amnistía para, no solo dejar impunes a personas delincuentes, si no borrar los delitos a quienes los cometieron, saltándose todos los informes jurídicos y ofreciendo en Europa y al resto del mundo una imagen de España que no nos merecemos los españoles. Y es que tenemos ante nosotros al peor presidente de Gobierno que jamás hayamos tenido, fruto de una simple operación aritmética y del juego de intereses de partidos independentistas cuyo interés solo obedece a que los delincuentes del procés no cumplan condena y volver a repetir un ilegal referéndum de autodeterminación, provocando la fragmentación, ruptura y la unidad de España.

Por todo ello, el pasado domingo, miles españoles salimos a la calle a darle una respuesta a Pedro Sánchez. Salimos para hacernos oír, como lo haremos democráticamente en las urnas el próximo 9 de junio, votando al proyecto de la esperanza que necesita España y también Europa, al proyecto del Partido Popular. El único proyecto que, desde la seriedad, la centralidad y desde la moderación, trabaja por el futuro de las personas respetando su libertad, su dignidad y la igualdad.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora