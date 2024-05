Felipe también fue Isidoro

Las últimas declaraciones de Felipe González, a preguntas de Pablo Motos, han causado tanta indignación como dolor en el seno del PSOE. El expresidente del Gobierno (1982/1996) fue directo a señalar la evidencia que resume la cruda realidad en la que vive España, en referencia a Pedro Sánchez: «Una cosa es gobernar y otra estar en el Gobierno». El actual Ejecutivo, atrincherado en la Moncloa, ha renunciado a los Presupuestos Generales del Estado de este año y seguramente de los correspondientes a 2025, a no ser que un posible adelanto electoral cambie su hoja de ruta. Sánchez está atado de pies y manos, solo ha podido aprobar la ley de amnistía y últimamente ha recibido varapalos con los textos para abolir la prostitución y el fomento de la vivienda, el primero tumbado por sus socios en el Consejo de Ministros y el segundo retirado in extremis ante un anunciado nuevo rechazo de las carteras de Sumar y demás socios.

Bufón

Situación inédita, de difícil digestión en cualquier país con larga tradición democrática, donde la crisis habría sacudido la gobernabilidad. Empero, aquí estamos en otra liga, por encima de las formas del mundo libre y en permanente sesión continua de peligroso vodevil, remedo del recordado Teatro Argentino. Carpa itinerante bajo la que desarrollaban imaginación los cómicos Juanito Navarro y Bigote Arrocet. Lo del referido teatro no va por Milei, aunque semejante personaje hace 30 años no habría desentonado en la astracanada de aquel escenario rodeado de vedettes cargadas de plumas y lentejuelas. La inteligencia emocional de pérfido profesional de la política ha sucumbido en Sánchez ante el eventual bufón votado por la mayoría de argentinos, provocando una guerra diplomática sin precedentes con la nación hermana. «Por qué no ha retirado el embajador de Rusia», preguntaba González en El hormiguero.

«Ensoñación dañina»

El PSOE actual mantiene prietas las filas en favor de su líder, aunque en el último día de meditación, la nación en vilo, Sánchez solo logró reunir a 12.000 fieles para suplicarle que no los abandonase. Desde la emisión del programa de Motos he escuchado muchas opiniones. «González es de otra época, arrastrado por la arrogancia del anciano que lo fue todo en el socialismo español, ahora absorto en una ensoñación dañina para el proyecto que él contribuyó a construir», me sopla al oído uno de tantos militantes, casi tan antiguo como el que un día llamaban Isidoro en la clandestinidad de la dictadura. Otra fiel más joven argumenta: «El Partido Socialista de Felipe y Guerra es pasado, nada tiene que ver con la realidad solidaria construida por Pedro». El sanchismo continua sólido, proclamándose legión capaz de frenar a la extrema derecha. Sin presupuestos, sin leyes, sin consenso con nuestros principales aliados en el reconocimiento del Estado Palestino. Fomentando conflictos diplomáticos y asustando al personal, anunciando el posible regreso de la Noche de los Cristales Rotos. Miedo dan el desgobierno y quienes lo sostienen. Felipe es viejo, pero sabio.

Periodista y escritor