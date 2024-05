La llenguai el poder

Tots i cadascun de nosaltres tenim com a mínim dues formes de expressió lingüística: la vulgar o del carrer, i la homologada, la de l’escola. En la del carrer, cadascú parla com vol o com el seu entorn li ha ensenyat: uns parlen apitxat, altres el salat, uns usen el parlar de Castelló i altres el de painamunt. Les expressions populars poden ser vàlides, si s’adeqüen a unes normes gramaticals admeses. Per aquest motiu l’homologació lingüística i que se ajusta a unes regles gramaticals, es fa necessària per tal de tindre la certesa de ser entesos per tothom. En 1932 a Castelló es signaren un conjunt de normes gramaticals i, se va establir que el català amb les singularitats territorials de cadascun, seria l’idioma que lingüísticament uniria als habitants de Catalunya, Mallorca i País Valencià.

Segons la Bíblia, el humans, desagraïts, en compte de reconèixer la unitat indestructible del regne de Deu i complir la constitució dels deu manaments, volien construir el seu propi regne. El nostre Senyor espantat pel que suposava la unió comunal que representava parlar una única llengua, va voler mostrar el seu poder. Llavors, va decidir frustrar aquest projecte multiplicant el nombre de llengües (català, valencià, mallorquí, eivissenc, menorquí), així, no es podrien comprendre entre ells ni dur a terme grans projectes en comú com el corredor mediterrani. La pretensió era que la societat que construïa el seu futur al fragmentar-se, se dispersaria i desapareixeria.

Pànic

El que esta fent el Partit Popular i Vox és fragmentar la unitat lingüística per pur càlcul polític, la llengua els importa una pebrera, el pancatalanisme lingüístic els fa pànic, pensen que després vindrà la reivindicació dels Països Catalans. Estan fent un treball de sapa, un treball de confusió, deixant la llengua sols per a les Falles, les Fogueres o la Magdalena. Així, aplegarà un punt en el que el català, inclòs el català occidental que se parle al País Valencià, desapareixerà impedint la unió comunal que representa parlar una única llengua. Es aixó el que pretenen tots aquestos, que escuden el seu odi i frustració en la gramàtica. Divideix i guanyaràs.