La llei del silenci

No es tracta de la pel·lícula de Kazan i Brando de 1954, superoscaritzada, sobre les actituds morals en un món dominat pels poderosos. No va per ahí el tema. Del que voldria parlar és del soroll insuportable de veus altes de molts bars d’aquesta ciutat i país que fa impossible mantenir una conversa amb el que està assegut al costat en la mateixa taula.

S’ha pogut refrenar últimament un altre dels càstigs més colpidors per al cos humà de la civilització desenvolupada: el fum del tabac. Recordem al respecte les malediccions divines que va haver de suportar el govern de torn per implantar les restriccions als fumadors, com si fos la més gran injustícia de tots els segles.

Però, ara, com podem erradicar el soroll excessiu de les veus i converses en bars i altres locals d’ús comú? Ja poden pensar en els més sofisticats mecanismes per mesurar els decibels, que al final no sé si s’aconseguirà complir la legislació vigent.

El tema de parlar alt i cridar en llocs comuns públics com els bars és difícil d’erradicar malgrat la legislació i els cartells indicadors com passa en el tema de beure alcohol per carrers i places, perquè és una qüestió d’educació elemental de valors, de respecte al que està al costat i prop, amb el que es conviu.

Durant molts anys, també ara, ha prevalgut en Espanya la idea que la raó era d’aquell que cridava més fort, era una forma més de domini, de força, i d’acord amb això ha estat la manera de governar les cases, les institucions i els governs. Caràcters propis de la incultura secular agreujada en la dictadura franquista.

Aquest costum de cridar fort el recordem de la mili de manera habitual, però cridava més l’atenció en les classes de gimnàstica del batxillerat dels anys 60, quan el professorat, que provenia del Moviment, alçava la veu per esperonar-nos exageradament.

També està el futbol, esport que sempre m’ha agradat molt i he practicat de jove, però que fa temps vaig deixar d’anar a veure’l als estadis i a la televisió, pels insults constants i barroers a grans crits perquè arriben al nivell de la gespa del camp. Igual podríem parlar d’alguns debats en televisió.

Són detalls que han format i que formen part d’una educació que a poc a poc ha anat calant en la societat, normalitzant aquests comportaments fins penetrar en moltes famílies i traslladats a continuació a bars. Malauradament també a l’àmbit domèstic.

Com en el tabac, pensem que s’imposa una llei per rebaixar el to, de silenci, però reconeixem que és difícil d’implantar-la juntament amb un mecanisme per detectar els excessos continus, però almenys si estigués visible el detector podria dissuadir a algun client. Però en qualsevol cas sempre ens toparem amb els interessos d’amos i empresaris, en contra de mesures restrictives perquè poden afectar el negoci, com ha passat en la recent llei del tabac.

Tots sabem que l’única solució al problema és l’educació que rebem des de xiquets, en la manera de dirigir-se a l’alumnat, d’ensenyar i relacionar-se. Igualment en la que es dona en l’àmbit familiar, practicant la moderació i l’equidistància educativa, una manera més d’entendre la pràctica democràtica.