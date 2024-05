De vegades perdem de vista allò que tenim prop. Es pot viatjar arreu del món i tornar a casa com ho fan les maletes amb rodes. Sense haver-ne pispat ni una. Amb tant de viatge fàcil perdem la visió curta.

I és una llàstima. L’altre dia, mentre em prenia un cafè a la plaça del Rei vaig observar. Assegut a qualsevol lloc d’aquesta plaça quasi es poden divisar els dos extrems. L’horitzó, d’est a oest resulta ser tan limitat com són les coses de la vida. I això fa que ho mirem com si fora el món. I és que ho és! Com a mínim una classe de mundialitat. La plaça s’ha convertit ara en un lloc neuràlgic per a la ciutadania que pren café i parla.

Eix de la vida social

En general els nostres pobles tenen una plaça Major on s’hi juguen fets importants de la vida social. Tenen l’aire d’una certa oficialitat, de paraules serioses. Proclames antigament, discursos avui en dia. A Castelló, la nostra lògicament compleix el lloc que li pertoca. Però les condicions urbanístiques i la voluntat popular de la ciutadania ha fet que la plaça del Rei siga un centre central, de capital seriosa i treballadora. La plaça té un marcat aire social i d’aire mediterrani.

Perquè encara que no siga d’aquelles menudes i tortes que solen abundar a la vora d’aquest mar, té els ingredients pertinents i saludables per a ser-ho amb tots els drets. Un arbram d’acàcies quasi exuberant i voreres amples fan que siga fàcil caminar. Poc de tràfic rodat i sense vies sorolloses ni dins ni fora.

Tot hi cap

Ací passa una parella que va el metge o un jove que porta gorra i tatuatges, allà una senyoreta mostra unes cames precioses i pel costat passa l’orgullós posseïdor d’un cos de plastilina. Tot hi cap. I, el millor de tot és que res desentona, tot fa el seu paper a la vida. I així l’harmonia i el benestar corre entre uns i altres mentre el món va a la seua.

Aquesta mostra d’acceptació social de la diversitat, i que és assumida per la ciutadania amb tanta normalitat ens situa en el moll de les coses. Quina vida seria la nostra sense aquest bon viure?

La plaça del Rei de Castelló, com tantes i tantes places i carrers dona el perfil ben ajustat d’un poble que vol viure sense escarafalls ni fake news que només embruten les relacions. I prendre un cafè o una cervesa.