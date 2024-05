Castelló de la Plana

Avui tenim ple a l’Ajuntament de Castelló i amb tota probabilitat aprovarem el Pla per la Reutilització de l’aigua, però sense que el Partit Popular fique cap euro al pressupost. Molt d’anunci, poca realitat. També el PP rebutjarà que el seu regidor de mobilitat explique, d’una vegada per totes, les multes de zona blava que té i com les va pagar. La transparència, per altre dia. I també el PP vencerà en la votació del nom de la ciutat, però sense cap document que puga convéncer a ningú i que és un despropòsit.

Pel que fa al topònim, el trist paper que el Partit Popular ha fet jugar a Santiago Fortuño quedarà per a la història de la ciutat. Fortuño ha fet un informe ple d’errades i que ha sigut contestat d’una manera contundent tant per la Fundació Germà Colón com pel departament de Filologia i Cultures Europees, deixant-lo totalment en evidència.

Ja ho vam advertir Compromís, d’acord amb el seu currículum, Fortuño no és un expert lingüista, tal com exigeix el Decret de canvi de nom de la Generalitat, sinó que ho és en literatura i dret.

El Partit Popular vol canviar el nom de la ciutat basant-se en documents que no són de Castelló i d’acord amb teories sense rigor acadèmic. Tot ho volen fer segons la mentida de què si el nom oficial és sols en valencià, no pots utilitzar Castellón, amb la n , cosa que com acabem de llegir, és falsa.

Avui el Partit Popular vencerà en la votació, però no podrà convéncer ningú, ja que tots els informes fets amb rigor són contraris al caprici de l’alcaldessa Carrasco.