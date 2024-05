L’Alcora, viva i visible

Fa dues setmanes vam celebrar la gran gala de lliurament de premis de la 42a edició del Concurs Internacional de Ceràmica de l’Alcora. Un certamen que, en plena maduresa, es reafirma com un referent de la ceràmica artística contemporània a escala mundial. En tot aquest temps, ha anat creixent de manera espectacular en prestigi i en participació i ens ha permés atresorar al Museu de Ceràmica una de les millors col·leccions de ceràmica contemporània. Sou a temps, fins a setembre, de visitar l’exposició de l’actual edició.

També a meitat d’aquest mes, l’Alcora va acollir el IV Congrés Internacional de Música, Arts i Salut, un esdeveniment més recent, però que consagra a l’Alcora com a referent mundial de la investigació i la qualitat de vida a través de les accions artístiques i musicals. Es van donar cita a les noves dependències municipals rellevants ponents, investigadors, metges, artistes, psicòlegs, etc. provinents de diferents parts del món, que van mostrar les seues investigacions i experiències innovadores.

El dissabte, amb Terra Ceràmica, estrenarem a l’Alcora una nova faceta en la qual l’art d’acció pren el protagonisme. L’artista Ana Beltrán és la comissària d’aquest cicle internacional dedicat a l’art de la performance amb focus en la ceràmica. Inclòs dins de Maig Ceràmic 2024, puc avançar que compta amb un cartell de luxe format per artistes de trajectòries admirables i uns projectes molt atractius. Tindrà lloc a partir de les 17.30 hores a la Reial Fàbrica, esteu tots convidats.

Hui presentarem una nova edició de la Gegant de Pedra, que se celebrarà també aquest dissabte amb eixida i arribada a la Pista Jardí. Es tracta d’una de les carreres de BTT més importants en l’àmbit nacional i internacional, una prova de culte per als especialistes de la ultramarató de bicicleta de muntanya, i un orgull per als alcorins i alcorines. No està feta per a qualsevol, així que des d’ací vull desitjar molta sort a totes i tots els valents que hi participaran.

Aquests són només alguns exemples d’iniciatives que donen visibilitat i situen a l’Alcora al mapa mundial de la investigació i la qualitat de vida, de l’esport, de l’avantguarda cultural, de la creació artística i del desenvolupament ceràmic...

A banda d’aquesta mena d’esdeveniments, des de l’Ajuntament, en conjunció amb les associacions i els clubs, impulsem una completa agenda d’activitats que donen vida a l’Alcora al llarg de tot l’any. Iniciatives que possibiliten que els nostres veïns i veïnes puguen fer els seus plans al nostre poble, a més d’atraure visitants (jo no em cansaré mai de convidar-vos).

El passat cap de setmana va concloure la tercera edició del festival infantil Terrisserets, que ha comptat amb les actuacions de Ramonets i Dani Miquel. Els xiquets i xiquetes han gaudit de valent... i els majors tampoc ens hem quedat arrere. D’altra banda, fins a mitjan juny, continuarà desenvolupant-se la programació de Maig Ceràmic, que inclou activitats molt variades (visites teatralitzades, exposicions, música, xarrades, performances, visites guiades…) amb la ceràmica com a eix vertebrador.

A més de Terra Ceràmica i la Gegant de Pedra, el dissabte tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntament un rasclet solidari pel benestar animal, en el qual podreu conéixer a alguns dels gossets que busquen una segona oportunitat amb una família que els vulguen i els cuiden per a tota la vida. Participaran dues associacions que estan realitzant una labor extraordinària, Huellas Callejeras i ADAA l’Alcora. M’agradaria aprofitar per a fer una crida, ja que les protectores estan desbordades i es necessiten urgentment adopcions responsables i cases d’acolliment. També espere que la campanya contra l’abandó animal que hem impulsat recentment des de l’Ajuntament done els seus fruits i aconseguim frenar aquesta xacra social tan injusta i cruel.

Bé, si maig ha sigut un mes intens, juny n’arriba també farcit. Es cou, entre altres iniciatives: festes dels barris, OK Sound Fest, Bestialc, campanya LGTBI+, activitats infantils… També s’està enfornant tota la programació d’Estiu Viu amb activitats de tota mena, a partir de l’1 de juliol, perquè la gent que es queda a l’Alcora puga continuar activa durant les vacances estivals. I no m’oblide d’Estiu Jove, que també s’està ultimant, i totes les activitats del Casal Jove i la biblioteca. També hi haurà novetats quant a esdeveniments esportius. No vull fer espòilers, així que caldrà esperar un poc més per a conéixer tots els detalls.

#lAlcoraViva és, per descomptat, molt més que una marca. Darrere d’aquesta realitat hi ha molta feina per part de les regidores i regidors de l’equip de govern, de les associacions, clubs i entitats alcorines. No tenim ni un cap de setmana lliure, la veritat, però paga la pena generar il·lusió i moviment als nostres carrers per tal de veure el poble així de viu i dinàmic.