De la visita a Barcelona que les referí hace unas semanas podría contar un buen puñado de anécdotas. Hay una que me parece significativa y creo que merece ser desarrollada. Nuestro hijo, de 7 años, se aburrió. Tanto como lo puede hacer un niño de esa edad en la presentación de un libro. El autor, Mircea Cartarescu, llegó unos 40 minutos tarde, la charla, que a mí se me hizo cortísima, duró otro tanto, y aún quedaba la firma de ejemplares --aunque la cola no fuera muy grande, el autor se tomó su tiempo--. Un suplicio para el chaval.

¿Para qué esta tortura? Supongo que por dotarlo de una experiencia que ahora mismo a él no le dice nada, pero que, uno quiere pensar, tal vez en el futuro, de mayor, le entusiasme. Imagino al pequeño convertido en todo un hombre contándole a sus amigos, a sus hijos, que de niño estuvo con un escritor que años después obtendría el Nobel de Literatura.

La cuestión es que, acabada la comida, pensé en que había que compensar al niño y debíamos dedicar la tarde a satisfacerlo. ¿Qué ver, qué hacer, en Barcelona con un mocoso de 7 años? Es una ciudad grande, bonita y tal, pero nos bloqueamos. Como seguidor del FC Barcelona y sabiendo que a él también le tira el fútbol pensé en llevarlo a ver el Camp Nou, pero está en obras. Luego valoré ir al Museu del Barça; aquí el problema era más filosófico: es demasiado pequeño para comprender ciertos conceptos; quiero que vaya cuando sea capaz de entender quién fue Johan Cruyff, el gol de Koeman en Wembley o Kubala. Ahora hubiese sido un desperdicio y hasta quizá un motivo más de fastidio para el pobre crío.

Entonces tuve una gran idea. Nos montamos en el coche y, sin que él supiese a dónde íbamos, nos acercamos a Sarriá. Aparcamos, bajamos y le mostré algo que, me temo, no olvidará en mucho tiempo, tal vez nunca: Duncan cumplió uno de los primeros sueños de su vida, ver en directo nada más y nada menos que un… ¡Lamborghini! De hecho, vio hasta cuatro, porque el lugar al que lo llevamos era el concesionario de esa marca en Barcelona. No cabía en sí mismo de gozo.

Entusiasmo

Allí, delante de los impresionantes coches, su madre y yo le mentimos, descaradamente, a conciencia: «Estudia, saca buenas notas, pórtate bien y de mayor podrás tener uno de estos». Ciertamente me sentí sucio, pero entendí que mi labor de padre consistía en decirle eso. Aprovecharme de su entusiasmo para motivarlo. Que es una mentira lo descubrirá él con el paso del tiempo, no me cabe duda. Caerá del guindo, pero poco a poco: uno no se despierta una mañana dándose cuenta de que el esfuerzo, la inteligencia o la bondad son los factores determinantes en esta alocada sociedad. Eso se lo explicará la vida. Sus padres solo tenemos que permanecer a su lado para apoyarle y estar atentos a sus percepciones para, valiéndonos de nuestra experiencia, tratar de guiarlo. Ahora que estudie, que se esfuerce y, sobre todo, que sea una buena persona, que aprecie y se ancle a ciertos valores. Luego, de adulto, prefiero que se vuelva un buen tipo en bicicleta que un cabrón en Lamborghini.

