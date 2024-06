El nom és Castelló... y Castellón

El nom és Castelló, sí. Pero el nombre también es Castellón. Porque nuestra ciudad es plural, libre y rica lingüísticamente. Y por eso queremos que el topónimo que denomina a nuestra capital lo refleje, para que los castellonenses puedan llamarla o referirse a ella como lo deseen, bien sea en su forma en castellano o en su forma en valenciano.

Eso es exactamente lo que hemos hecho esta misma semana, en el pleno del mes de mayo del Ayuntamiento que tengo el honor de dirigir. Y eso es exactamente a lo que me comprometí con los castellonenses durante la pasada campaña electoral y recogí en mi programa de ciudad para la vigente legislatura: recuperar el doble topónimo. Basta de imposiciones, basta de sectarismo.

Cuando asumí la vara de mando que los castellonenses decidieron otorgarme con su apoyo el 28 de mayo de 2023, anuncié que esta sería una de las tareas que estarían en la hoja de ruta de mi equipo. Y tal es así que el primer decreto que firmé como alcaldesa fue precisamente dar el mandato para iniciar administrativamente ese cambio, un procedimiento que ahora con el voto favorable del pleno de esta ciudad está un poco más cerca.

Así lo avala no solo mi compromiso político con los castellonenses, sino también el informe del catedrático y experto en Lingüística, Santiago Fortuño, y en el que se avala el cambio de denominación oficial del municipio en su forma bilingüe, con la introducción de la forma castellana «Castelló de la Plana/ Castellón de la Plana», de acuerdo con los fundamentos históricos y lingüísticos que en el mismo se acreditan.

El documento técnico se estructura en diferentes partes como el origen y evolución lingüísticas; consideraciones históricas y jurídico-administrativas, topónimo Castellón/Castellón de la Plana en la historia literaria y una adenda con la conclusión y solicitud finales. En resumen, que ya por el 1.300, ya se utilizaba Castellón, con N, para referirse a nuestra ciudad, incluso antes que en la forma valenciana.

Una ciudad de todos

El equipo de gobierno que tengo el honor de presidir no ha venido para cambiar los muebles de sitio, sino para cambiar las cosas, para transformar la ciudad y para construir un Castellón de todos, en el que todos los vecinos se sientan satisfechos y orgullosos de vivir en esta gran capital que tenemos.

Y para ellos, revocaremos el acuerdo municipal del año 2018 del anterior gobierno, en el que lo que hicieron fue eliminar la versión en castellano del mismo, que estaba vigente desde 1982, cercenando el derecho de muchos vecinos y saltándose lo establecido en el propio Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Esta semana hemos dado un paso decisivo en la restitución de la forma bilingüe. Es decir, un paso sin retorno hacia la recuperación de la libertad de cada vecino de llamar a su ciudad de ambas maneras, indistintamente. Los responsables políticos municipales de la anterior etapa utilizaron argumentos filológicos e históricos interesados para imponer la sinrazón política, rompiendo décadas de pacífica convivencia entre ambas lenguas autóctonas, siguiendo las ínfulas independentistas de sus vecinos catalanes, y cuyos dirigentes terminaron siendo prófugos de la Justicia, por más amnistía que traten de aplicarles.

Castellón es una ciudad liberal, abierta, mestiza en lo social, lingüístico y cultural. Y lo vamos a fomentar. Desde el respeto a una identidad, la nuestra, que es única y rica, precisamente por su libertad para usar ambas lenguas. Sin ataduras, sin imposiciones, sin persecuciones ni castigos.

Respeto a todos los castellonenses

El nom és Castelló y Castellón. Y no vamos a parar hasta conseguir recuperarlo por el bien y el respeto a todos los castellonenses. El camino no va está siendo fácil, pero este gobierno no va a cejar en su empeño. Vamos a dedicar todos los esfuerzos que sean necesarios, como venimos haciendo desde el primer día, hasta que el cambio al doble topónimo sea una realidad. La oposición de esta ciudad ya puede sacar camisetas o pancartas, ya puede gritar o insultar, ya puede torpedear o atacar a personas o instituciones por su voluntad de transformar una herencia que es envenenada y que los castellonenses votaron mayoritariamente a favor de dejar atrás. Ya pueden hacerlo, que este gobierno seguirá ejerciendo con más vigor y convicción la labor de defensa legítima y democrática de los derechos de los castellonenses. De todos los castellonenses. En paz, pero sobre todo, en libertad.

Presidenta del PP local de Castellón