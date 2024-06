Plantem-los cara

Per més que ho pense, me costa trobar una foto més provocadora --i fastigosa-- que la publicada fa uns dies per Santiago Abascal junt a Netanyahu --reclamat per crims contra la Humanitat per la Cort Penal Internacional-- enmig del primer genocidi en streaming de la història.

El líder filo franquista sap que la provocació els resulta una arma electoral molt efectiva: els dóna una visibilitat, reforçada pel silenci còmplice d’un PP mut, massa còmode amb els ultres com per a condemnar els socis preferents.

A les nostres comarques, qui millor ha après eixa lliçó és l’integrista ultraconservador d’Albiol qui, a costa de trencar consensos i de perjudicar la imatge de Borriana, ha guanyat galons entre els radicals censurant revistes valencià; dilapidant la memòria històrica de la Mercè; censurant filmografia feminista i LGTBI com Barbie...; amenaçant el funcionariat local... I el PP local i provincial, mut també.

Ultres

El problema és que estes actituds totalitàries dels ultres contra tot allò diferent no és un tic. Forma part de l’ADN de Vox a Borriana, a les comarques de Castelló, a l’Estat Espanyol i al conjunt d’Europa (FN...). I el silenci còmplice de Monferrer, Mazón, Feijóo i el PP europeu... també.

Per això, el proper dia 9 hem de plantar en les urnes a PP-Vox per evitar que torne l’Europa de l’austericidi i la retallada; l’Europa grisa que persegueix la diversitat...

Som els que els plantem cara a Borriana, a València, a Madrid... I, amb Vicent Marzà, serem els que els plantem cara en Europa.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló