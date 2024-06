Las dificultades de la transición energética

El camino es el correcto, pero tiene muchas curvas. En estos últimos meses estamos presenciando comportamientos que no se habían visto hasta la fecha en el mercado eléctrico. La generación eléctrica sin emisiones supera con creces a la generación convencional basada en carbón o gas. El autoconsumo y la generación fotovoltaica han alcanzado este año valores récord. Como consecuencia, el precio de la electricidad se ha desplomado en las horas de sol de tal modo que se han alcanzado incluso, por primera vez en la historia del mercado, precios negativos. Energía limpia, abundante y barata. ¿Es un sueño o es real?

La realidad es que el modelo energético mundial se sigue basando en el consumo de combustibles fósiles. En 2022, el 82% de la energía primaria consumida en el planeta todavía provino de la combustión de carbón, petróleo y gas natural. Las energías renovables, por su parte, han crecido significativamente en los últimos años hasta cubrir un 14% del consumo en ese mismo año y continúan desde entonces su impresionante progresión. Sin embargo, estos números nos indican que la transición no es cosa de un día.

En nuestro país, y por lo que respecta a la energía eléctrica, hemos visto cómo la demanda se mantiene prácticamente igual que hace 20 años o incluso se ha reducido ligeramente. La razón es triple: ahora somos más eficientes, se ha desarrollado el autoconsumo y, como punto negativo, se ha reducido significativamente la demanda industrial. Ya se vislumbra la posibilidad de que toda la energía eléctrica consumida tenga origen renovable, aunque quedan muchas cuestiones por resolver que no se están abordando con la necesaria diligencia. Por un lado, se hace fundamental desarrollar sistemas de almacenamiento capaces de reservar la energía renovable sobrante en ciertos momentos del día para utilizarla en las horas de mayor consumo. La capacidad de almacenamiento que se requiere es inmensa pero, si esta actividad no obtiene la necesaria rentabilidad económica, no se conseguirá desarrollar en la magnitud necesaria. Por otro lado, la operación y el control del sistema eléctrico se siguen apoyando en los grandes generadores eléctricos de las centrales convencionales (térmicas, hidráulicas y nucleares). Esta generación es la que, por el momento, estabiliza el sistema y garantiza un suministro fiable. Por último, con el objeto de suplir la carencia aleatoria de generación por falta de sol y viento, se hace crítico establecer mecanismos de capacidad que permitan disponer de centrales de reserva en caso de necesidad (pagar por disponibilidad).

Si nos centramos en el consumo de petróleo en nuestro país, la situación es todavía muy preocupante y estamos lejos de encontrar soluciones satisfactorias. El sector del transporte de pasajeros y mercancías sigue suponiendo aproximadamente un 40% de la energía primaria consumida en España. Petróleo importado en su totalidad con el consiguiente impacto sobre la economía. La implantación del vehículo eléctrico está lejos de alcanzar los objetivos. El tiempo dirá la solución pero la apuesta actual de país pasa por el vehículo eléctrico y por combustibles renovables sintéticos (e-fuels, hidrógeno) con energía eléctrica.

Son grandes las incertidumbres que envuelven al sector. Vemos estos días cómo se retrasan en el país inversiones previstas en generación renovable por las expectativas de falta de rentabilidad por los bajos precios de la electricidad. El despliegue de renovables de manera, a veces, rápida y un poco descontrolada genera tensiones locales. Concluimos que las nuevas actividades energéticas no serán capaces de mantenerse sin la necesaria estabilidad legislativa y económica. Ya tenemos experiencia para saber que las burbujas acaban pinchando.

La UJI aborda las renovables

Esta semana se ha celebrado en la UJI la conferencia internacional Electrimacs 2024 en la que científicos de todo el mundo han presentado trabajos que pueden contribuir a la transición energética. Como agentes activos participaron Iberdrola (que destaca a nivel mundial en generación renovable), PowerElectronics (como referente en el desarrollo de convertidores para parques de generación renovable) y Red Eléctrica de España (como operador del sistema eléctrico español y responsable de la integración de la generación renovable en el sistema eléctrico).