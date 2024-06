La encrucijada vital

Nos encontramos en un momento histórico. Los españoles tenemos un dilema, hay que elegir: por un lado, ser libres, pluralistas, demócratas, vivir en un estado social de derecho con todas las libertades, entre ellas la de expresión, con los correspondientes poderes (ejecutivo, legislativo y judicial); y contrapoderes (oposición, prensa, etc.); pudiendo elegir, reflexionar, opinar, discutir, dialogar... En fin, escoger una sociedad liberal, europea, moderna y próspera. Lo que en principio parece que debería gustarle a todo el mundo con sentido común.

Al otro lado, no tener todos esos derechos y posibilidades. No pensar y seguir a un dirigente autoritario, líder supremo, caudillo, puto amo, que nos diga lo que tenemos que hacer, quiénes son buenos y quienes malos, que no acepte la crítica y menos cualquier control oficial, alguien omnipotente e intocable al que no se puede cuestionar. Así que cuando toque retreta todos a obedecer (sea salir a la calle, gritar o marginar al diferente). Tragar con todo, censura, mentiras, manipulación y odiar al enemigo común. El líder, aunque haga cosas incomprensibles con las que no estás de acuerdo, las hará por algo y él siempre tiene razón, incluso si se salta la legalidad. Qué régimen tan cómodo, solo hay que seguirlo ciegamente. Y ya con suerte puedes colocarte en algo o recibir una subvención o paguita. Cada cual tiene que decidir si prefiere a la persona o al Estado, si quiere ser un individuo pensante o uno más de un colectivo que se mueve en masa. Si quieres libertad o populismo autocrático.