Manual del ‘señoro’

Si te ofende la palabra señoro, no tengas ninguna duda. Eres un señoro. Pero para que te quede más claro, te voy a dar unos tips para que te reconozcas rápidamente. Si eres una señora, atenta, porque es importante reconocerle para poder darle puerta lo antes posible. Para empezar, el señoro se defenderá diciendo que no es machista, en vez de decir que es feminista. Te contará cosas que ya sabes, te obligará a escucharlas y te hará sentir mal si no lo haces. El señoro no dialoga. El señoro es monologuista y tú tienes que escuchar, aplaudir y callar. El señoro querrá conducir tu coche. Este apunte es importante. ¡Tu coche! Lo hará hasta conseguir que te olvides de conducir y dependas de él para ir de aquí para allá. El señoro dice que no es machista porque tiene madre y hermanas. El señoro pondrá la tele cuando subas a su casa y no bajará la tapa del váter cuando entre en la tuya.