OrganizaTuOrgullo

Aunque te parezca mentira, pues fue hace nada, en el año 1990 la OMS retiró como patología la homosexualidad, y en 2018 la transexualidad. Desde 2005, todos los 17 de mayo celebramos el Día Internacional contra la LGTBIfobia.

El 42,5% del colectivo LGTBI+ declara haber recibido un trato desigual en el trabajo. Es un dato que asusta, al igual que impresiona saber que alrededor de 350.000 personas LGTBI+ han sido agredidas física o sexualmente en España desde 2019; que aproximadamente 1.000.000 han sido acosadas y que cerca de 1.100.000 han sido discriminadas. La población LGTBI+ en España es de 3,5 millones, según el CIS.

El lugar por excelencia donde se producen las agresiones es la calle y quienes más las sufren siguen siendo las personas trans (43,5%), seguidas de las lesbianas (38%). Los actos de odio se sufren entre 18 y 24 años y la renta es un factor de protección.

La infradenuncia sigue siendo un hecho: solo se denuncian 2 de cada 10 actos de odio. Continúa denunciándose más ante las asociaciones y no ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Muchas personas LGTBI+ (32%) no denuncian porque piensan que no va a servir de nada y su experiencia ante la policía es que minimizan lo ocurrido o les hacen sentir mal.

Desde Comisiones Obreras queremos recordar que hay que seguir trabajando en defender los derechos de las personas LGTBI+ en el ámbito laboral para que se sientan seguras en sus trabajos.

Es intolerable el acoso laboral que sufren muchas personas día a día. Por eso, seguimos luchando para lograr una igualdad real, visibilizando la diversidad sexual y la identidad de género.

Nuestro compromiso es crear entornos laborales seguros: en contra de estereotipos, nos organizamos para erradicar la LGTBIfobia. Nos pasamos muchas horas en nuestros centros de trabajo, ¿qué pasaría si nos sintiéramos discriminadas, juzgadas o rechazadas?

La realidad es que sucede y es injusto e inhumano. Todo el mundo debería sentirse seguro en su espacio de trabajo, todas las personas deberían respirar tranquilas ejerciendo su profesión, todas deberían acceder a empleos dignos y de calidad . En CCOO luchamos contra la exclusión laboral y la precariedad, porque todos juntos contra el odio acabaremos con la LGTBIfobia.

Y es ahora en el mes de junio en el que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, el día 28. Será el 15 de junio cuando, en Castelló, tendrá lugar la manifestación, como cada año. Desde CCOO os animamos a participar.