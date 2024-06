9J: o progréso retrocés

Castelló es juga molt el dia 9 de juny. Hem de ser conscients que el camí que triem per a Europa serà el que seguiran totes les ciutats i pobles dels 27 països que formem la Unió Europea. El Partit Socialista aposta per una Europa que avança, que té una mirada verda i feminista, que defensa la justícia social i econòmica i el creixement sostenible.

Mentre la dreta i la ultradreta fomenten la crispació, l’insult i les acusacions infundades, nosaltres hem treballat per a ser referents en la gestió de fons europeus i hem protagonitzat la transformació i modernització dels nostres teixits productius. Hem demostrat la nostra solvència durant tota la legislatura, malgrat les dificultats. El president Pedro Sánchez, de la mà de la vicepresidenta tercera i cap de llista a les europees, Teresa Ribera, ha aconseguit grans fites com la solució ibèrica, la reforma del mercat de l’electricitat i grans acords en matèria de transició ecològica. Tot açò mentre la nostra economia continua creixent per dalt de la mitjana europea.

Otros artículos de Gema Soriano TRIBUNA Europa és la resposta

Els homes de negre

Ens avala la gestió, però no podem oblidar que res del que hem aconseguit és per sempre. La ultradreta no té vergonya de fer ostentació de la seua enyorança als temps tenebrosos dels homes de negre, l’austeritat, la censura, la xenofòbia, la misogínia i l’ultraliberalisme depredador. El més perillós és que Vox marca el camí, però el PP el segueix i el subscriu. No ens podem quedar a casa el 9 de juny, perquè hem de ser un dic de contenció contra la normalització del feixisme.

Candidata a les eleccions europees pel PSPV