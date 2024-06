Tu voto es tu respuesta

Faltan solo cinco días para que los españoles podamos acudir a las urnas y elegir, con nuestro voto, quienes serán nuestros representantes en el Parlamento Europeo. Tan solo cinco días para decidir cómo queremos que sea nuestro futuro y el de nuestros hijos, durante los próximos cinco años. Por eso hay que ir a votar, porque desde Europa se deciden acciones, se resuelven asuntos, y se determinan políticas que como ciudadanos nos afectan, nos aplican y son fundamentales para nuestro día a día pero, sobre todo, debemos ir a votar para llenar las urnas de sentido común, coherencia y de unidad porque, ahora más que nunca, necesitamos una Europa unida, fuerte y cohesionada, capaz de enfrentarse estratégicamente a los retos presentes y a los desafíos futuros.

El próximo día 9 España y los españoles nos jugamos mucho; nos jugamos mantener nuestro papel y ser fuertes en Europa, nos jugamos la orientación de las normas y las políticas para los próximos años y que será determinante para sectores como nuestro campo, ganaderos, o nuestro sector pesquero. También nuestro papel geoestratégico que la Unión está llamada a ejercer, las políticas fiscales, o aquellas que afecten a la transición energética y que deberán aplicarse.

Por eso importante ir a votar el próximo domingo, porque tu voto será la voz y la respuesta, que España y Europa necesitan. Tu voto significará defender la igualdad entre territorios, de las libertades y de los derechos de las personas, la prosperidad de los españoles y de todos los europeos. Tu voto significará decir no a una amnistía aprobada por un presidente rehén de sus socios de gobierno, con unos diputados capaces de aplaudir ante la aprobación de la mayor estafa de nuestra democracia y ante el mayor abuso de confianza y de poder político que se puede hacer desde un Gobierno. Porque la amnistía que ha sacado adelante el presidente, lejos de ser el objetivo para los independentistas catalanes, va a ser el punto y seguido. Un paso más en su escalada, una meta volante hacia el verdadero referéndum de autodeterminación o para la declaración unilateral de la independencia, pues así lo vocearon sus dirigentes tras la aprobación de la ley esta pasada semana.

Respuesta contundente

Sinceramente, al igual que miles de españoles, solo espero que lo que algunos pocos hoy consideran una verdadera victoria, acabe siendo una gran derrota. Por eso votar debe ser la respuesta contundente y democrática a este atropello institucional, el castigo a Sánchez por haber mentido a los españoles, incluso a quienes le votaron en las pasadas elecciones generales del 23 de junio de 2023 cuando les afirmó que la amnistía no era planteable en un Estado Constitucional y Democrático como el nuestro. Volvió a faltar a la verdad cuando dijo que jamás pactaría con terroristas y, no solo pacta, si no que les entrega la alcaldía de Pamplona mediante una moción de censura sin precedentes.

No podemos consentir, ni tolerar, que las complicidades de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes tengan premio y ponga en riesgo la convivencia de todos los españoles y lo que es peor, se arrogue el hacerlo en nombre de la pacífica convivencia cuando, en realidad, al único que beneficia es a él. Y es que, en estos precisos momentos en el que España está en el foco del mundo y de Europa por las sombras que afectan a Sánchez, a su mujer y a un gobierno bajo sospecha por el mayor caso de corrupción de la historia de España, Sánchez necesita agarrarse al sillón de la presidencia con fuerza para lograr la inmunidad parlamentaria y no dar explicaciones.

Tropelías

Y frente a todo esto ¿Qué podemos hacer? Pues ahora tenemos la oportunidad de responder a las tropelías de un Gobierno a través de las urnas, votando al único proyecto que sí cree en la unidad de España, que sí cree en la libertad de las personas y que sí cree en la igualdad de todos los territorios, desde la coherencia, el centralismo y la moderación, como es el proyecto del Partido Popular. Por eso, el próximo domingo, tenemos la oportunidad de unir el voto en una única papeleta, la del PP, para enmendarles la plana al gobierno y convertir esa mayoría social de los españoles en una mayoría electoral que diga basta ya, a los continuos engaños de Sánchez.

Mientras, los alcaldes y alcaldesas de pueblo, esos a los que no presta atención y que tanto denosta, seguiremos trabajando por nuestros vecinos y vecinas a los que el presidente ha olvidado, pues le ha importado más pactar con un prófugo de la justicia su permanencia en la Moncloa, que consensuar y sacar adelante unos presupuestos en los que se incluyan para Benicàssim unos accesos dignos por la N-340, las pantallas acústicas de la AP-7 a su paso por urbanizaciones, o las mejoras necesarias para la Casa Cuartel de la Guardia Civil, entre otras.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora