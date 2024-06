Cuentan una breve conversación que tuvo el torero Rafael Gómez Ortega, apodado El Gallo con Ortega y Gasset, al término de la cual aquél preguntó a otro contertulio a qué se dedicaba el personaje que acababa de presentarle. –Es filósofo. –Sí, respondió El Gallo, ¿pero de qué vive?, preguntó. –Se dedica a pensar, fue la respuesta del otro. A lo que el torero, sorprendido, añadió en su deje o tonillo andaluz: «Tié que habé gente p’ató».

Y, salvando las distancias, acabo yo también de sorprenderme por una joven familiar mía que acaba de asistir a un evento, como se dice ahora, en Madrid con la actuación de la ya celebérrima Taylor Swift, un auténtico fenómeno de masas, cantante y compositora, multimillonaria, que ha conseguido reunir en el estadio Bernabéu de la capital nada menos que a 67.000 personas para escuchar country y pop y conseguir una recaudación entre 25 y 30 millones de ganancias en euros, según dicen. Eso, sí, parece que las actuaciones fueron muy buenas. ¡Ya, ya!

Virtudes

Naturalmente, el púbico era mayoritariamente juvenil. Yo, que he tratado mucho tiempo con la juventud, siempre he defendido este sector y sus valores, salvo excepciones (que son muchas también), pero sin dejar de contemplar las virtudes que atesoran. Junto a tales dispendios, como el citado, estos días, en la festividad del Corpus Christi, bastantes jóvenes han participado en solicitar la ayuda para Cáritas en favor del sector desfavorecido, Cruz Roja, etc. Luego, quiere decir que «haberlos, haylos». Lo que falta es rescatarlos y promoverlos. Aquí la educación desempeña un papel fundamental.

Y puesto que el único ser educable es el hombre, resulta obvio que la educación ha de tender a formar sujetos enfocados y dirigidos a tareas multidimensionales. No solamente se aprende en el interior del aula, sino, como decía el pedagogo McLuhan, también fuera de la escuela. Tié que habé gente p’ató.

Profesor