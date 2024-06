Avançar o recular, heus ací la qüestió

Perquè no és el mateix. Perquè ens juguem molt. Perquè cal continuar avançant… Aquest diumenge està a les nostres mans triar l’Europa que volem.

Tots els assoliments aconseguits en aquest temps són clars indicadors que el PSOE és la millor opció per tal de defendre els nostres interessos a Brussel·les, anteposant el bé comú. Volem consolidar i continuar sumant progrés, per una Europa amb més drets, en pau, més oberta i democràtica i amb una millor qualitat de vida.

Malauradament, estem veient com l’extrema dreta, allà on té responsabilitats de govern, representa una clara amenaça per als drets i llibertats fonamentals, atempta contra els valors comunitaris i suposa un retrocés als avanços aconseguits en les últimes dècades, amb no poc esforç…

No ens hem de moure de la província per a trobar-ne exemples. A Borriana o Orpesa, sense anar més lluny, estan intentant retrocedir als temps foscos de la censura i la repressió.

Ja vam superar, amb no poc sofriment, els feixismes, no ens podem permetre tornar a l’Europa de fa un segle ni estar en mans de partits que tenen com a principals objectius crear odi, crispació i destruir els valors democràtics, així com les lleis que els sustenten. Aquest 9J les urnes ens oferixen l’oportunitat de frenar a eixa ultradreta reaccionària que vol retallar drets i retornar-nos a les cavernes. No la desaprofitem, ens juguem massa. Després, lamentar-se, no servirà de res.

L’ampliació dels drets i el reforç de l’estat del benestar sempre ve de la mà de governs socialistes. Ara mateix estem vivint una època de democràcia, progrés i llibertats al nostre país, en la qual l’ocupació, els drets i la convivència centren el full de ruta del Govern de Pedro Sánchez. Un full de ruta traslladat a la presidència espanyola de la Unió Europea amb prioritats com impulsar la reindustrialització i l’autonomia estratègica, avançar en la transició ecològica, aconseguir una major justícia social i econòmica i reforçar la unitat d’Europa, entre altres.

Els qui ens dediquem a la gestió pública som molt conscients de la importància que té Europa per al desenvolupament de projectes en els nostres municipis. Ara mateix, per posar alguns exemples, a l’Alcora hem pogut posar en marxa un dels nostres projectes més ambiciosos, la futura Casa de la Cultura, gràcies a una subvenció de la UE. Amb finançament dels Feder vam impulsar la passada legislatura el primer projecte dins de la recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda. També hem rebut, recentment, ajudes d’Europa per a optimitzar la gestió de residus. I continuem avançant en la primera estratègia europea de l’Alcora per tal de seguir captant fons europeus que ens permeten accelerar la modernització i transformació del nostre municipi amb destacats projectes de present i futur.

Institució clau

El Parlament Europeu és, sens dubte, una institució clau en la presa de decisions que afecten a tots els aspectes de la vida de la ciutadania de la Unió Europea. L’economia, la lluita contra la pobresa, el canvi climàtic i la seguretat... el sostre de gasto, la sanitat, l’educació… estan també basats en paràmetres europeus.

Així mateix, aquests anys hem pogut comprovar la seua importància en les nostres vides amb fets com la pandèmia, la crisi energètica, l’emergència climàtica, la guerra a Ucraïna… I és que Europa és fonamental per a afrontar aquests desafiaments: pla de vacunació contra la covid-19, protecció de les ocupacions durant la crisi sanitària, finançament dels ERTE, impuls dels fons europeus per a modernitzar la nostra economia, desplegament d’energies renovables...

En aquest temps, l’economia espanyola ha crescut cinc vegades més que la mitjana europea amb més i millors ocupacions: 21 milions de persones afiliades a la Seguretat Social, amb millors salaris i drets laborals.

Eixa és la realitat i les dades que la dreta i la ultradreta volen entelar amb mentides, mitjançant l’assetjament al nostre president i fent molt de soroll a través de la confrontació i l’insult perquè la gent no escolte tot el que s’està aconseguint.

No volem una Europa masclista, xenòfoba, discriminatòria, intolerant, que no creu en la violència de gènere...

Ocupació de qualitat

Necessitem una Europa progressista i socialista, amb una dona com Teresa Ribera al capdavant, per tal de continuar desenvolupant l’Agenda Verda i la creació d’ocupació de qualitat. Volem continuar enfortint el pilar social. Volem continuar impulsant la igualtat real entre dones i homes i la lluita contra la violència de gènere. Volem continuar treballant per la pau en el món, des d’Ucraïna fins a Palestina.

Per a aconseguir-ho, aquest diumenge no et quedes a casa. Si vols que, junts i juntes, continuem avançant, PSOE és l’opció. Vota Més Europa.

Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló