El candidat de la província

Diumenge tenim una cita amb les urnes i com moltes altres jornades electorals ens juguem molt. I és que quan parlem que Castelló forma part d’Europa no sols va de geografia. La producció ceràmica i la producció agrària es comercialitzen en el continent. La infraestructura que és el corredor mediterrani, cada vegada més vital per la nostra economia, no pot estar en mans del PP que, recordem, volia que el corredor mediterrani passara per Madrid.

En Europa es decideix el model energètic, i és allà on també hem de combatre la MAT i la depredació que volen fer del territori. Es decideixen inversions que transformen les nostres ciutats i també que garanteixen l’abastiment de l’aigua. En Europa es decideixen qüestions socials, laborals i també mediambientals. Hi ha normes que marquen el que es pot fabricar, produir i plantar, i en Europa es decideix quin peix i quan es pot pescar.

Veu directa

Totes qüestions que ens afecten moltíssim a les nostres comarques, i per això és imprescindible que la província de Castelló tinga una veu directa en Europa, algú a qui puguem interpel•lar i treballe per a nosaltres. A això no s’ho ofereix cap partit que no siga la candidatura de Compromís-Sumar.

Votar Compromís-Sumar el diumenge és votar a Vicent Marzà perquè siga eurodiputat, i si la seua gestió per l’educació pública, de qualitat, gratuïta i en valencià, així com per la nostra cultura, no fora prou notable, sols ell defensarà els interessos de la província de Castelló a Brussel•les, i per això Compromís-Sumar ha de ser el nostre vot aquest diumenge.

Portaveu del Grup Municipal Compromís pel Castelló