Europa, más cerca que nunca

Estas elecciones europeas pasan desapercibidas para la inmensa mayoría de los españoles que, con un nivel elevado de hartazgo generalizado de la política, dejan pasar de largo una oportunidad de oro para ser protagonistas de los cambios que necesita nuestra sociedad para alcanzar cuotas de empleo juvenil razonables, recursos naturales cuidados y grandes dosis de igualdad, respeto, tolerancia y libertad individual para nuestros conciudadanos y los del resto de países europeos.

En esta línea de pensamiento nos movemos en Ciudadanos, una opción política a la que represento en Oropesa del Mar. Sin duda, mi compañero y candidato, Jordi Cañas, así como quienes le acompañan en la candidatura en puestos de salida, Javier Nart, Mariana Boadella y Mamen Peris, son grandes ejemplos de lo que supone la defensa de los intereses de España en Europa. Como alcaldesa de Oropesa, sigo con preocupación todo cuanto acontece en el Parlamento europeo porque es en las instalaciones europeas donde se corta el bacalao. Precisamente esta circunstancia es la que debería despertar a una población española, desengañada de políticos y estrategias partidistas, y centrarse con su voto, en políticas pensadas para y en las personas. Ahí es donde tiene sentido Ciudadanos.

La diferencia

Cuando me subrayan muchos de mis vecinos que Ciudadanos es un partido que no debería desaparecer, que es necesaria una formación de centro-liberal fuerte para moderar las políticas europeas y que es imprescindible, su existencia, para desenmascarar el relato victimista de nacionalistas e independentistas, yo siempre contesto que, en estas elecciones, todo voto suma y que, en este caso, cada papeleta naranja es un voto que vale lo mismo en Oropesa que en Tarragona o en Bilbao. Cosa que no ocurre con los votos de cada español en las elecciones generales. Esa es la diferencia.

Por último, una reflexión: Ciudadanos puede ser que se haya equivocado alguna vez, ¿qué partido no lo ha hecho? Pero lo que sí se puede decir bien alto es que nunca engaña. Un partido limpio, sin casos de corrupción. Sin duda, esto último es una cuestión amortizada por los españoles, visto lo visto, pero que entre las filas del #EquipoEspaña nos enorgullece. Quedan unos días de campaña, y me resta decirles que, con el apoyo al equipo naranja, conseguiremos que Europa esté cada vez más cerca de políticas de bienestar social y empleo de calidad. Con humildad, y con pleno convencimiento, les pido el voto para Ciudadanos, el #EquipoEspaña para defender una Europa al lado de España y no enfrente.

Alcaldesa de Oropesa del Mar