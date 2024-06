En casa hemos acabado de ver la que parece la despedida de una serie de televisión mítica: Curb Your Enthusiasm, que en castellano se ha titulado con el nombre de su protagonista sin más, Larry David. La considero una de las cimas del humor inteligente, si se me permite la redundancia. Empezaron allá por el 2000 y tiene como protagonista al mencionado señor, quien fuera productor y guionista de Seinfeld, otra serie icónica de las últimas décadas.

Lo que distancia a esta de las demás producciones televisivas con pretensiones cómicas es que el personaje principal, el propio Larry, en lugar de ensalzarse a sí mismo se vilipendia constantemente, con saña. No pretende caernos bien, no se justifica, no resuelve los problemas como lo haría una buena persona. En lugar de eso, se comporta de un modo mezquino, su lengua carece de filtro y solo persigue sus propios intereses, sin mostrar ni una pizca de empatía o solidaridad hacia los demás. El último capítulo ha sido un juicio en el que hemos recordado sus momentos más retorcidos y vergonzosos.

Lo bueno, lo original del asunto, es que Larry David se presenta a sí mismo en la ficción con su propio nombre y una biografía en lo esencial idéntica a la suya. Aparecen sus amigos reales como secundarios: Jeff Garlin, Ted Danson, el recientemente malogrado Richard Lewis… Y hacen cameos algunos actores y cantantes en los que tampoco ellos salen bien parados. Michael J. Fox, Bruce Springsteen, Ricky Gervais, Jon Hamm… Todos dispuestos a reírse de sí mismos, a quedar "mal". Pero, por muy denigrante que sea su comportamiento, resulta casi imposible alcanzar la maldad de su protagonista. La fórmula ha sido un éxito y otros humoristas la han imitado: Louie C. K. o, en España, Ignatius Farray.

Personajes rastreros

Supongo que una parte del éxito se debe a ver en pantalla el proceder de personajes rastreros, de los que el espectador en lugar de esperar lo mejor anticipa que actuará de la manera más deleznable posible. Eso despierta, curiosamente, nuestra hilaridad.

El humor suele basarse en la inocencia, en la candidez. Uno ve las geniales películas de Charles Chaplin y siente cariño hacia ese personaje que mira el mundo como un niño. Larry David, por el contrario, no solo es un adulto que actúa como tal, sino que odia, con todo su ser, a los niños. En lugar de querer parecernos a él está claro que deseamos ser su antítesis…

¿Seguro? A ver si va a resultar que los logros de esta fórmula se deben a que nadie es tan perfecto y bondadoso como se pinta a los héroes de la ficción, y que todos, en cierta manera, en algún momento determinado de la vida, en nuestro fuero interno, desearíamos ser un poco como el Larry David que aparece en la tele: egoístas, sinceros, dispuestos a decir a la cara lo que no nos gusta aunque sea socialmente inaceptable. Pues sí, me temo que detrás de las risas y del pensamiento de que el personaje es un loco malnacido hay algo que nos toca de cerca y el antihéroe que domina la escena es más cercano a nosotros de lo que creemos, de lo que queremos.

