Pel nostre camp i els nostres pobles

Sóc de la Vall d’Uixó, un poble amb una forta arrel industrial. Eixa és una realitat que, des del govern municipal del que forme part, recordem per seguir desenvolupant propostes que enfortisquen la nostra xarxa industrial. Afavorir la industria a la Vall és vital per crear llocs de treball i riquesa.

Som un poble industrial, però també som un poble agrícola. Tot i que l’agricultura no és el que era, segueix tenint un fort pes en l’economia i la societat del poble. Moltes voltes tendim a oblidar-la, ens sembla com una cosa vella, i no ens adonem dels beneficis que ens pot reportar. Econòmics, clar, però també de sobirania alimentària, de lluita contra el canvi climàtic, d’ajuda contra els incendis forestals... tantes coses que ens hauria de fer replantejar-nos la visió.

Otros artículos de Fernando Daròs EL TURNO Esquela per Nordex? EL TURNO Renovables i sostenibles

L’agricultura

Demà hi ha eleccions europees, i eixes eleccions també són importants per l’agricultura. Aconseguir que deixem de ser els grans perdedors pels acords amb tercers països, que per una volta la PAC es recorde del camp valencià, que es puga legislar contra les macro plantes elèctriques que venen a destruir el territori agrícola, que hi haja un preu fora de perdudes pels productors, que distribuïm les nostres produccions abans de fer importacions. Tot açò sols serà possible si representants valencians tenen veu a eixe parlament europeu.

Hui és dia de reflexió. Fem-ho: recordem qui sempre ha defensat sempre el nostre camp amb els seus vots i qui, per contra, sempre ha votat en contra dels interessos de la nostra agricultura.

Portaveu de Compromís i tinent d’alcalde de la Vall d’Uixó