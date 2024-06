Para reflexionar

A apenas unas horas de la decisiva jornada electoral de mañana, con el respeto que merece el electorado y la prudencia que me impongo en la jornada de hoy, me permito compartir una reflexión que creo importante. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos mañana la oportunidad de decir alto y claro lo que queremos, del mismo modo que manifestaremos lo que no queremos.

Cada cual tenemos nuestra opción, pero lo importante y lo que está por encima de la diferencia, es el respeto que nos debemos todos y, aun por encima de ello, el respeto que debemos a los votantes; elijan lo que elijan, se decanten por lo que se decanten.

A veces tengo la sensación de que algunos ejercen y se comportan con una superioridad moral que me incomoda, pues es curioso ver cómo quien se reivindica adalid de la libertad, manifiesta con demasiada frecuencia poca tolerancia y poco respeto, en algunas ocasiones, por los resultados que avalan la participación democrática.

Esto pasa, hay quien reivindica y apela a la ciudadanía, pero cuando esta habla no la quiere escuchar. Y es que cuando las ideas de uno son las que reciben mayor apoyo, para quienes las respaldan, los votantes saben lo que hacen; sin embargo, es habitual escuchar críticas al electorado, tachándolo de todo tipo de improperios.

Demócratas

En una jornada como hoy, previa a la fiesta de la democracia (disculpen por emplear la manida expresión, pero resulta difícil no hacerlo en un escenario en el que no en todos los países disfrutan de la misma libertad) debemos reivindicar nuestra condición de demócratas y, además, ejercerla.

Mañana es un día para participar, de la forma que se estime oportuno, desde la defensa de lo que cada cual considere lo mejor para el colectivo, pero con la consciencia, el respeto y la honestidad que requiere la cita.

Tengamos una jornada electoral caracterizada por la participación, la afección y el compromiso con la mejora; el compromiso con lo colectivo, desde el respeto a la diferencia y la aceptación (con deportividad) de la opción de cada cual.

Debemos interesarnos y fiscalizar las distintas acciones de Gobierno, debemos poder informarnos con rigor de todo aquello que lleva a cabo la administración pública; pero, sobre todo, debemos votar para hacer llegar nuestra opinión.

Buena jornada electoral a todos y un agradecimiento especial a los miembros de mesas electorales, a los funcionarios públicos que velan por el buen funcionamiento del día, así como a las y los interventores y apoderados que en el día de las elecciones llevan a cabo una importante tarea.

Presidente del Partido Popular de Peñíscola