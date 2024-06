Les pràctiques acadèmiques en entorns rurals

En els darrers anys, les universitats han reconegut la importància de complementar la formació acadèmica amb experiències pràctiques que preparen l’estudiantat per al món laboral. La Universitat Jaume I va apostar des del seu inici, fa 33 anys, per fomentar l’ocupabilitat del’estudiantat, i va ser pionera a Espanya a incloure una assignatura obligatòria de pràctiques acadèmiques externes en tots els plans d’estudi.

En aquesta línia, aquesta experiència d’aprenentatge és un dels principals eixos del nou Pla d’Ocupabilitat i Emprenedoria 2024-2027, que vetlla per la qualitat de les pràctiques, la doble tutorització acadèmica-professional i la perspectiva inclusiva. Igualment, el Pla d’Acció de Govern 2022-2026 inclou la potenciació de pràctiques remunerades de qualitat, com ara els programes en l’àmbit rural, ja que l’UJI està fermament compromesa amb el seu territori, al qual ha de contribuir com a motor de desenvolupament social i econòmic.

En aquest context, celebrem el cinquè aniversari de diversos programes innovadors de pràctiques acadèmiques externes en entorns rurals adreçats al nostre estudiantat de títols oficials de grau i màster universitari: Talent Rural, finançat per la Diputació de Castelló, va nàixer en 2020 adreçat a estudiantat que vol aprendre a través de la realització de pràctiques externes en pimes ubicades en poblacions de l’interior de la província. La seua continuïtat natural va ser Impuls Rural (2021), dirigit a la realització de pràctiques externes en ajuntaments, mancomunitats i escoles en entorns rurals. Finalment, en 2022 naix Campus Rural, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en col•laboració amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, per a realitzar pràctiques acadèmiques en municipis de zones rurals amb problemes de despoblació.

Participar en aquests programes en municipis rurals de menys de 5.000 habitants ofereix a l’estudiantat una experiència única i enriquidora perquè entren en contacte amb realitats socials, econòmiques i culturals diferents de les d’entorns urbans, i han de fer front a reptes en l’àmbit acadèmic, professional i personal. L’UJI es posiciona així com una institució que no només forma professionals competents, sinó també ciutadans compromesos amb el seu entorn i capaços de contribuir al desenvolupament sostenible.

Diversos programes

Aquest curs acadèmic, un total de 15 estudiants de l’UJI es beneficiaran dels programes Talent Rural i Impuls Rural, i desenvoluparan pràctiques entre juliol i octubre de 2024 en pimes i ajuntaments de l’interior, com ara les localitats d’Almedíjar, la Mata de Morella, les Useres, Morella, Sant Mateu, Vistabella del Maestrat, Albocàsser, Vilafranca i Catí. La convocatòria Campus Rurals obrirà en juny i beneficiarà deu estudiants que realitzaran pràctiques al setembre i l’octubre en empreses i ajuntaments de les províncies de Terol, Saragossa, Conca, Balears i València.

Després de quatre anys d’experiència, el balanç és altament positiu per a totes les parts. Aquests programes fomenten la igualtat d’oportunitats en la cooperació educativa en augmentar la participació d’institucions que s’acosten per primera vegada a l’UJI. Permeten al’estudiantat ampliar els seus coneixements i competències i aplicar-los en el context de la seua professió, a més de conèixer de primera mà la realitat dels territoris de l’interior. Propicien el descobriment de nous nínxols d’ocupació i l’ampliació de les xarxes de contactes amb professionals qualificats. Per als municipis i entitats, serveixen per a fer visible l’atractiu de les zones rurals amb el foment de la sostenibilitat econòmica, social, ambiental i cultural.

Els programes de pràctiques acadèmiques externes remunerades en entorns rurals representen una iniciativa amb gran potencial transformador que ajuda a crear un pont sòlid entre els mons acadèmic i laboral. Davant dels reptes actuals, es perfilen com una eina clau per a fomentar una educació superior més inclusiva i compromesa amb el territori. Aquests programes no sols beneficien l’estudiantat i les comunitats rurals, sinó que també reforcen el paper de la nostra universitat com a agent de canvi i desenvolupament.

Vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable i responsable de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques