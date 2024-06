La mujer del César no solo debe ser honesta, además debe parecerlo. Salvo que el César se llame Pedro, Pedrito, Pedrete. Entonces da igual que sea honesta. Tampoco importa que lo parezca. Para los sanchistas, la mujer de Pedro, Pedrito, Pedrete es incuestionable. Porque así son los movimientos mesiánicos. Así es el sanchismo. El gran líder es bueno, el gran líder todo lo sabe y todo lo puede. Como en Corea del Norte, como en la Cuba castrista, como en la Venezuela de Maduro, como en la extinta URSS, como en la Rumanía de Ceausescu, como en la Yugoslavia de Tito, como en la Camboya de Pol Pot o la China de Mao. Al líder no se le cuestiona nada. Puede mear encima de sus seguidores y ellos afirmarán, con enorme alegría, que llueve tibio.

El hermano del César también debe ser y parecer honrado. Salvo que sea el hermano de Pedro, Pedrito, Pedrete. Entonces no hace falta ni lo uno ni lo otro. El hermano del César también está por encima del bien y del mal. Recuerdo cuando Juan Guerra avergonzó sobremanera al vicepresidente socialista Alfonso Guerra. Eran otros tiempos. Aquellos socialistas no eran sanchistas, y tenían valores.

La cosa va de valores

Porque la cosa, queridos lectores, va de tener valores. La socialdemocracia siempre ha tenido claros sus valores. El sanchismo, no. El sanchismo ha fagocitado al socialismo y no ha dejado a casi nadie al frente de nada si no rinde pleitesía al gran líder y a su esposa. Son los nuevos Luis XIV y María Teresa de Austria. El rey sol y su esposa, en versión española, claro.

Escritor