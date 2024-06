Educación libre

Una de las cosas mas importantes en cualquier sociedad civilizada es la educación. Su planificación y ejecución debería ser prioritaria para todas las opiniones políticas. Una educación de calidad sin sectarismo ni adoctrinamiento, enseñando a ser persona y pensar. Ese consenso deseable, tantas veces reclamado, parece imposible. Se han aprobado ocho leyes educativas en 40 años de democracia, cada gobierno ha hecho la suya. Todo un caos que produce generaciones poco formadas y bastante incultas.

Hacen falta buenos profesores, maestros bien formados, con vocación y ansia de transmitir sabiduría. Para ello deberían dedicarse los mejores intelectos y recibir sueldos acorde con su función. Los más competentes con las mejores retribuciones. Desgraciadamente no es así, más bien lo contrario, con honrosas excepciones. A algunos parece que les preocupa más la política que la enseñanza.

Huelga

Ahora los sindicatos convocan huelga en la educación porque no les gusta la política el Consell. Durante la etapa del Botánico no les molestó nada. Ahora les molesta todo. Y sobre todo la libertad de las familias para decidir la educación que quieren para su hijo. Están en contra de cosas tan sensatas como que cada cual estudie en el idioma que desee. Sin inmersiones obligatorias. Se oponen el distrito único para poder estudiar en el colegio que se desee y no en el que te manden. Y contra la gratuidad de infantil. Todo parece lógico y beneficioso para el ciudadano. Para ellos no, prefieren imposiciones y no les gusta la libertad. Todo muy poco educativo.

Notario y doctor en Derecho