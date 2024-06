Solución para Viveros Molina

El pasado viernes, todos pudimos ver la gran humareda fruto del incendio, intencionado o fortuito, en los antiguos terrenos de Viveros Molina. No es la primera vez y posiblemente no será la última, si no se toman medidas de una vez por todas.

Diez años lleva la asociación de vecinos Sant Jaume advirtiendo de este asentamiento de población, del macrovertedero en el que se ha convertido, de la cría de cerdos vietnamitas que llegaron con sus incursiones hasta el casco histórico de la ciudad; gritos, peleas y avisos a la Policía; ratas y miserias junto al cementerio de San José y barrios humildes que han perdido la tranquilidad y han visto depreciadas sus viviendas por el entorno que las acompaña.

Me cuestiono qué pasa allí

Me pregunto si estas gentes que malviven al margen de la sociedad lo hacen solo con la venta de la chatarra o si trapichean con otros materiales que les reportan mayores beneficios. Me cuestiono si habrá menores sin escolarizar o si la Generalitat habrá intervenido para darles una oportunidad de vida. De lo contrario copiarán la única forma de vida que han conocido. Doy por hecho que nadie quiere tener por vecinos a estas personas, no porque seamos xenófobos o clasistas, sino porque ponen en peligro nuestra integridad física o nuestras pertenencias; viviendas, vehículos o cosas que se puedan revender.

No se trata de prejuicios o estereotipos sino de una realidad palpable que desestabiliza todo aquello por lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida. Los barrios próximos son los más afectados, pero el denso humo negro lo respiramos todos y, me pregunto también si los grupos ecologistas moverán ficha ante un vertido tan contaminante, pero es de suponer que no, porque en casos así no se sabe quién inició el fuego y poco se puede sacar a un grupo marginal insolvente.

Vivimos en sociedad

Todos vivimos en sociedad, tenemos que convivir y someternos a las leyes que impone nuestro sistema democrático y nuestras instituciones deben velar por todos los ciudadanos, los que pagamos impuestos y los que no.

Tengo que decir que los vecinos han demostrado tener mucha paciencia, que se han gastado muchos recursos para paliar este problema, pero parece que todo sigue igual y los ciudadanos pedimos ya una solución rápida y efectiva para poder continuar con nuestras vidas sin avergonzarnos.

Presidenta de la Asociación de Vecinos La Choquera