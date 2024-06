La Vall ha recuperado la ambición

En pocos días se cumplirá el primer año de esta legislatura. Son ya nueve años al frente del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, en los que nuestra ciudad ha recuperado la ambición. Ambición en el sentido de querer prosperar social y económicamente. La Vall aspira ahora a lo más alto, quiere ser una ciudad de primera. Ya no se conforma con lo que tiene o le toca. Porque sabemos qué ciudad queremos ser en el futuro. Y eso nos hace ser ya una mejor ciudad en el presente.

En este primer año del mandato, el balance es muy positivo. Empezaré este resumen con un tangible, el nuevo colegio Rosario Pérez. Después de 30 años de reivindicaciones, ya es una realidad. Las obras de construcción ya están en marcha y han empezado a cimentar. La escuela es el corazón del Carbonaire y, por fin, tendrá las instalaciones que el barrio merece. Será un nuevo edificio 100% accesible, más eficiente energéticamente y adaptado a las necesidades educativas y pedagógicas de la actualidad, para que nuestros niños y niñas se formen en las mejores condiciones.

Este primer año también ha sido clave para iniciar la ejecución de los 14 millones de euros de los fondos europeos NextGeneration. Para conseguirlos hemos sido ambiciosos, logrando el 10% de toda la financiación que ha llegado de la Unión Europea a nuestra provincia. Después del verano empezarán las obras de reforma y ampliación del edificio del ayuntamiento, ya están realizándose las de la segunda fase del Camí del Aigua en el Roser y las de rehabilitación de la Torre de Benissahat; y antes de que acabe el año darán inicio las de la primera fase del Museu de la Fàbrica de la Llum, que también incluyen la adecuación del entorno del acueducto y la conexión con el Paratge de Sant Josep.

Luchando contra el cambio climático

La lucha contra el cambio climático también ha sido uno de los ejes de este primer año de legislatura. De hecho, hemos puesto en marcha las placas fotovoltaicas del Mercado Municipal, haciendo que sea 100% autosuficiente y que incluso pueda suministrar energía eléctrica a otros espacios públicos. También hemos avanzado en la adecuación del Barranc de l’Horteta, arreglando un nuevo tramo de 100 metros. Por otra parte, el bosque de ribera junto al cauce del río Belcaire a su paso por la Moleta es otro de los proyectos que ha seguido creciendo, de manera que en los próximos años será un gran pulmón verde en el mismo casco urbano de la Vall.

Como refugio climático también hemos adjudicado ya las obras de construcción de un parque de juegos de agua, que el mes que viene estará en funcionamiento en la plaza del Parque (en el sitio que dejaron las antiguas pistas de skate). Y una gran noticia para los valleros y valleras, en los próximos días presentaremos el proyecto del nuevo parque acuático del Paratge de Sant Josep. Las nuevas instalaciones serán financiadas con el dinero de los beneficios de les Coves de Sant Josep, de manera que esta importante inversión no recaerá los impuestos de los valleros y valleras.

Pero si hay un proyecto clave que hemos impulsado en estos 365 días ese es el de ampliación del polígono Belcaire, ya en la fase de presentación de ofertas. Este es un hito histórico para nuestro ciudad y uno de esos motivos por los que la Vall ha vuelto a tener ambición. Ambición por crecer, por crear empleo de calidad, por atraer nuevas empresas, por hacer que las que ya están aquí aumenten. Solo por esto ya han valido la pena estos nueve años, porque ha sido una carrera de fondo que está a punto de dar sus éxitos para toda la Vall. En 2015 llegué a la alcaldía con la idea de no conformarme. En 2023 ya crecimos en habitantes y esta línea va a ser ascendente gracias a nuestra reindustrialización y a los efectos positivos de que Volkswagen se instale en Sagunt.

Pese a la parálisis de la Generalitat

Y todo pese al inmovilismo de la Generalitat Valenciana, que en su primer años de gobierno no está ejecutando ni un euro de inversión. Ni en infraestructuras, ni siquiera en la compra de libros para las bibliotecas valencianas… En la Vall, el nuevo contrato del servicio de autobús a Castelló y València lo tienen paralizado. Mazón se dedica mucho a contentar a sus socios reaccionarios de Vox y poco a trabajar por los valencianos. A los consistorios no nos pagan las asignaciones y subvenciones. La sensación es que en el Consell no hay nadie al volante.

Frente a eso, desde la Vall somos exigentes y reivindicativos con la Generalitat de PP y Vox. Pero también resolutivos, redoblando nuestro trabajo para que nuestra ciudad no se resienta pese a la parálisis del gobierno valenciano. Nos queda por delante una legislatura muy ilusionante con proyectos que transformarán la Vall y la proyectarán hacia el futuro.

Alcaldesa de la Vall d'Uixó