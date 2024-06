Victoria sin paliativos

A fuer de conocerlo, el compañero Pedro va perdiendo fuelle en la capacidad de sorprender al respetable. Ni el encomiable trabajo de llevar la voz del amo, el puto amo según el telonero Puente, por redes y medios a cargo de una entregada legión de mariachis; ni siquiera el sesudo curro de centenares de propagandistas que trabajan de sol a sol en los sollaos de Ilusiones Ferraz y La Moncloa Pictures consigue, a estas alturas, asombrar alimentando las genialidades de la sonrisa perenne de quien pretende camuflar en una bella jeta la dureza del mármol de Carrara. El domingo el amo Sánchez no apareció, dejó a Teresa Ribera para celebrar, sí celebrar, los resultados del 9J. Un gran logro del nuevo centinela de occidente, muro de contención de la derecha más extrema que en el Berlín oriental lee Mein Kampf y en Francia, tras barrer a Macron, ha propiciado la convocatoria de elecciones abriendo la puerta del Elíseo a Marine Le Pen que, a tenor de los últimos resultados, podría ser la primera presidenta de la República. En la misión de contención de los fachas el compañero Sánchez va desguazando a sus socios: la vice Yolanda Díaz ha dimitido como coordinadora general de ese batiburrillo denominado Sumar. Gran labor la de Díaz en favor del jefe.

Perplejidad

Ayer por la mañana Sánchez, por fin lo vimos, fue recibido con ovación cerrada en la sede nacional del PSOE. Según Ribera y la portavoz socialista Esther Peña, Feijóo y el PP han palmado al no conseguir el objetivo plebiscitario para desalojar al presidente, forzando una convocatoria electoral. A uno le invade una ola de perplejidad, para nada sorpresa, en la constatación de cuánto puede dar de sí el derroche de desvergüenza de esa pléyade que pretende transformar el ilusionismo en realidad. Ayuda cierta inclinación genética al engaño del paisanaje nacional. Franco firmaba sentencias de muerte mientras mojaba una galleta maría en el café con leche y al día siguiente llenaba la plaza de Oriente. En la Argentina de los años cincuenta, lo suelo recordar, miles de manifestante gritaban ante la Casa Rosada: «Queremos a Perón, aunque sea ladrón». De Stalin y Castro, qué voy a contar que no se sepa. La mitomanía es ciega y de eso entiende Pedro (no busquen paralelismo entre él y los citados sátrapas) hoy autoproclamado el héroe capaz de detener la ola facciosa en la cuarta economía de la UE. Empero, resulta necesario recordar pequeños detalles. Pedro, en tan patriótica batalla, ha perdido dos millones de votos, sus huestes han quedado 4 puntos por detrás de las de Feijóo y si extrapolamos los resultados del domingo el Partido Popular podría gobernar con 157 escaños y el apoyo de Vox. El PSOE tendría 130 escaños y con sus aliados de intereses no lograría conservar la jefatura del Ejecutivo. El PP ha ganado, sin paliativos, los comicios europeos en la Comunidad Valenciana de Mazón. En Castellón el partido que lidera Begoña Carrasco continúa al alza con un incremento de votos del 15 por ciento, superando por más de 4 puntos al PSPV. Menuda victoria la de Sánchez, víctima de una hemorragia de auto complacencia. Y hemorragia electoral.

Periodista y escritor