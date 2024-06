Del model econòmic

No és necessari que la ciutadania tinga al cap el que puga ser un model de desenrotllament per a la terra sobre la que viu. Però sí convenient. Perquè és un tema importantíssim per als polítics, uns i altres, que han d’administrar els nostres diners. I més encara: que condicionen les nostres vides en funció del model triat.

Cosa, segurament gens fàcil. Les idees generals han d’arribar al carrer. A terres valencianes, el sentit de dissenyar i construir un model econòmic ha fet més voltes que una trompa. Sempre massa sotmés a les vicissituds de les condicions internes i externes.

Ara es parla molt sobre el turisme i la construcció. De les dos branques ja sabem el que ofereixen a la població: sous baixos basats en una formació malauradament escassa.

Damunt, el turisme, del que se’n por parlar molt, comença tot i les xifres sempre en augment, a crear problemes per massificació. La construcció puja i baixa a partir de condicions que ens són totalment alienes: preu dels diners i oferta de territori.

Els darrers temps es parla, i sembla que no respon a un model sinó tan sols a factors forasters, de grans inversions. Macroplantes energètiques, centres logístics, producció hidrogen verd, bateries noves...

Riquesa

La pregunta és si al darrere d’aquestes iniciatives hi ha realment un model per a la sacrosanta creació de riquesa. Però riquesa per a qui? Distribuïda per a tota la població? O únicament per a benefici del gran capital. Ni a la lectora ni al lector que llegeix açò no li han preguntat res. S’imposa i prou.

Els polítics deurien eixir al carrer i preguntar fora dels seus cercles de partit, què vol la gent? I quin model econòmic? El munt d’ajudes, subvencions, crèdits, concedits a les multinacionals que fan eixos projectes al•ludits, no tindran el més mínim inconvenient en tancar els mega projectes.

Si eixos milions es repartiren convenientment entre la petita i mitjana empresa els beneficis es repartirien en diferents àmbits: l’empresarial i el territorial que també és important. Deixant d’ofegar el litoral i donant vida per dins.

Sociòleg i traductor