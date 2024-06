Un año sin parar de remar

Mi novela La Estrella de Ébano ha cumplido un año. Verla publicada, y por una gran editorial como Grijalbo, fue un sueño que contradijo todos los pronósticos. Los escritores me advertían de que eso era misión casi imposible para un escritor novel y tenían razón.

Las grandes editoriales no suelen apostar por nuevos valores y las independientes, que desarrollan una labor encomiable, no dan abasto con la cantidad de manuscritos que les llegan, por lo que no pueden publicar la gran mayoría de ellos.

De los 28.000 libros que aparecen al año en nuestro país (una media de 112 por día laborable) cada vez más son los que autopublican (el autor financia el proceso sin seguir ningún proceso externo de evaluación de la calidad ni de la oportunidad editorial de que salga al mercado).

El resultado de esta oferta, que supera con creces la demanda, se presentó en el XXV Congreso de Librerías: el 86,5% de las obras publicadas no vende más de 50 ejemplares (sí, ha leído bien) y solo el 0,1% de los títulos vende más de 3.000.

¿Cómo conseguir que La Estrella de Ébano fuera un éxito de ventas en ese océano de libros para elegir que tienen los lectores? ¿Cómo conseguir que una librería la tenga en su fondo editorial cuando solo puede tener una mínima parte de lo que se publica? La respuesta me la dio mi editora antes de tener la novela en mis manos: «No puedes parar de remar».

Descubrí que los escritores no solo escriben, sino que además tienen que estar promocionando sus obras de forma continua: presentaciones, ferias del libro, firmas de ejemplares, festivales, clubs de lectura, entrevistas, publicaciones en redes sociales… Y cuanto más vende el escritor, más invitaciones tiene para eventos y más tiempo tiene que dedicar a la promoción para congratularse con sus lectores.

Se trata de que la novela esté en el candelero, de que sea visible y no quede sepultada por el inmenso alud de novedades editoriales, de que les suene a los potenciales lectores porque solo de esa forma llegarán a leerla. Podríamos decir, parafraseando a la conocida serie de televisión, que sin promoción no hay paraíso.

En este año hemos hecho 28 presentaciones de La Estrella de Ébano a lo largo del país, hemos recorrido 8.500 kilómetros, y he dado multitud de entrevistas en medios de comunicación destacando a nivel nacional la de Àngels Barceló en Hoy por Hoy, el programa de mayor audiencia de la radio española. Como consecuencia, la novela se ha agotado dos veces gracias fundamentalmente al arma más poderosa de promoción: el boca a boca. Las reseñas de los lectores, sus recomendaciones, son claves para que otros se decidan a leer la novela.

Gracias a quienes han convertido la novela en un éxito: a l@s lector@s que habéis leído la novela, a quienes además la han regalado o recomendado, a quienes me han hecho llegar su opinión por redes sociales, a las librerías que la han acogido y a la editorial Grijalbo que creyó en ella e hizo un cuidado trabajo de edición.

Y a quienes aún no la han leído: ¡no os la perdáis! Las aventuras de la capitana Airam os atraparán, emocionarán y agitarán el alma. Eso dicen los lectores. Y yo a seguir remando…