Ceràmica: passat, present i futur

Després d’un mes i mig d’activitats, demà posarem fi a Maig Ceràmic 2024, un cicle dedicat a ressaltar la cultura de la ceràmica que existix a l’Alcora i acostar-la a veïns i visitants. Ho hem fet amb activitats molt variades: xarrades, rutes patrimonials per la naturalesa i el nucli urbà, exposicions, visites teatralitzades, performances artístiques, concerts, activitats del CICA 2024, visites comentades al Museu de Ceràmica, etc.

Amb aquesta iniciativa perseguim també assumir, reivindicar i celebrar la transcendència que la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda ha tingut, té i tindrà per a l’Alcora. Des de 2017 estem immersos en la seua recuperació i posada en valor i aquesta setmana hem fet un nou pas endavant en el procés amb la col·locació de la nova campana en la seua espadanya. Cal recordar que amb l’últim projecte es va dur a terme un dels canvis més visibles en la metamorfosi de la Fàbrica Gran, la recuperació de la façana original.

Podeu comprovar-ho amb l’exposició La façana de la Reial Fàbrica, la cara canviant d’un edifici, una mostra molt didàctica, emmarcada també dins de la programació de Maig Ceràmic, sobre l’evolució històrica d’aquesta part de l’edifici amb espectaculars suports gràfics elaborats pels arqueòlegs Pablo Medina i Ana Oller. Consta de sis panells de gran format instal·lats a la plaça del Convent, al costat de la Reial Fàbrica, de manera que els visitants poden visualitzar la façana alhora que observen i interpreten els panells. Una experiència molt recomanable que, seguint en clau ceràmica, es pot complementar amb la visita a l’exposició del 42é Concurs Internacional de Ceràmica de l’Alcora-CICA 2024 al Museu de Ceràmica.

En aquest Maig Ceràmic hem tingut l’oportunitat, a més a més, de conéixer més a fons la col·lecció contemporània del museu de la mà de Mª Antonia Navarro, professora d’Història de la Ceràmica de l’Escal. Una valuosa mostra, nodrida en gran part d’obres del CICA, en la qual estan representats els principals corrents artístics del segle XX.

I és que la ceràmica, més enllà dels seus orígens artesanals i utilitaris, s’ha transformat en el segle XX en una disciplina artística més i la seua consideració com a ART, amb majúscules, està més que justificada.

Una realitat que es va fer patent també amb la posada en marxa del cicle internacional de performance Terra Ceràmica, una aposta de l’Alcora per l’avantguarda cultural, la creació artística i el desenvolupament ceràmic. La iniciativa, comissariada per l’artista alcorina Ana Beltrán, ens va permetre gaudir d’un espectacle únic en el qual van participar artistes internacionals de la talla de Verónica Moar, Alexandra Engelfriet i Las Chicas del Barro.

Ja en la seua recta final, vull aprofitar per a felicitar a totes les persones que han fet possible Maig Ceràmic 2024, especialment a Carlos Esteban, regidor de Cultura; a Eladi Grangel, director del Museu de Ceràmica, i a tot el seu equip. També a totes i tots els ponents que han participat i a tota la gent que ha contribuït a l’èxit d’aquesta iniciativa. A més de comptar amb un contingut interessant, com és d’important també l’escenari en el qual es desenvolupa. La Reial Fàbrica, el Museu, l’Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora… són espais dels quals ens sentim molt orgullosos i en els quals contínuament estan passant coses, on la ceràmica, en els seus diferents vessants, cobra vida i ens recorda que és passat, present i futur del nostre poble.

També la ceràmica és sinònim d’oportunitat a l’Alcora. Això ho sabem molt bé gràcies a les iniciatives del Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics, que tinc l’honor de presidir. Aquesta setmana, per exemple, hem celebrat la quarta edició del Desdejuni del Pacte, una iniciativa destinada a escoltar les necessitats de les empreses del clúster ceràmic, adaptar els servicis als seus requeriments reals i continuar brindant suport a través de les diferents accions gratuïtes que oferix el Pacte.

Crear sinergies

U na trobada de gran utilitat per tal de crear sinergies amb les empreses, amb les quals compartim objectius tan importants com són promoure la inserció laboral de la població i trobar perfils professionals que s’ajusten a les demandes de la producció.

Cal continuar promovent aquest tipus d’iniciatives que ens permeten tindre un contacte més directe i personal amb les empreses col·laboradores, a les quals agraïm enormement no sols la participació, sinó també que s’impliquen en el foment de l’ocupació a través del Pacte Ceràmic, que és la finalitat i raó principal de ser de tot això.

Artística, tradicional, contemporània, industrial… a l’Alcora es respira ceràmica per tots els costats. L’Alcora és Ceràmica Viva.

