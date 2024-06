L’eurodiputat de Castelló

Diumenge passat, la gent de Compromís, especialment el col•lectiu de Castelló, teníem un somriure a la boca. El castellonenc Vicent Marzà, el millor conseller d’Educació que hem tingut, i un dels millors polítics del nostre país, era elegit eurodiputat, sent l’única veu de les comarques de Castelló a Europa.

Tindre un eurodiputat és cabdal perquè en Europa es decideixen qüestions tan rellevants com el model energètic i que el PSOE de Teresa Ribera vol que estiga basat en grans plantes fotovoltaiques i la MAT.

També es decideixen les inversions en infraestructures com el corredor mediterrani, que el PP va forçar que passara sí o sí per Madrid.

Igualment, es decideixen les ajudes al nostre sector primari, que no sols ens alimenta, sinó que custodia el territori, i en contra del que diguen quan ixen en la foto, Vox sempre vota a favor dels grans terratinents i no a favor dels agricultors valencians.

Vicent Marzà, un polític capaç, aconseguirà que en Brussel•les es tinguen en compte les nostres problemàtiques i les nostres necessitats. Cert que és un, i clar, si el bipartidisme continua amb els seus teatres, però donant l’esquena al poble de Castelló a l’hora de la veritat, miracles no podrem fer.

Per altra banda, si bé Compromís hem salvat els mobles, la situació política no és per estar content. No sols ha de reflexionar l’esquerra, sinó aquells que no ho són, i pensar si els seus jocs són bons per al país, la gent i la democràcia o sols per als seus càrrecs i cadires. Però eixos pensaments se’ls deixe per altre dia.