Una cita quincenal

Agradezco al director de Mediterráneo el privilegio de publicar mis opiniones sobre asuntos de interés público. Creo en la sociedad abierta, en que, del contraste civilizado de puntos de vista, las sociedades prosperan en medio de cambios y shocks que forman parte de la vida misma.

Es una oportunidad que me propongo aprovechar con respeto y responsabilidad. Parto de que las mujeres tenemos mucho que aportar. Hace años participé muy activamente en Evap y, aunque con menos intensidad, también me impliqué en NdCs durante mi estancia en Castellón. Son dos organizaciones de empresarias, directivas y profesionales que promueven el reconocimiento del desempeño de las mujeres en las empresas e impulsa una mayor participación de las mismas en los diferentes ámbitos sociales, empresariales y económicos. Así que debo aprovechar la ocasión que acepto encantada. Reitero mi agradecimiento.

Una vez aceptado me propongo poner por escrito invitaciones a reflexionar sobre materias, ámbitos y colectivos en los que estén sucediendo cosas que me suscitan el interés de entenderlas. Algunas veces serán asuntos de urbanismo, campo profesional al que he dedicado más tiempo, economía o gestión. En otras ocasiones pondré mi atención en algún aspecto de Castellón, de la Comunidad Valenciana, de España o de la Unión Europea.

Longevidad

También son de mi interés fenómenos importantísimos en nuestras actuales sociedades como son las nuevas necesidades y potencialidades de la longevidad o las dificultades que abordan los jóvenes en el trabajo, la precariedad o la vivienda. Me brindo a tratar, en su caso, temas que puedan sugerir las lectoras y lectores que, ojalá, me concedan el honor de interesarse por esto que empezamos hoy.

Lo que prometo es una mirada abierta, dispuesta a aprender, sin dogmas, con calma, con honradez intelectual, respeto por quienes leen y persiguen como yo una sociedad próspera y equitativa.

A partir de ahora, desde este rincón, con carácter quincenal, tenemos una cita.

Economista