Estabilidad en la atención sanitaria

Este verano, como ha pasado los últimos años, el déficit de médicos en la Comunitat Valenciana nos abocará a tener que sufrir una atención sanitaria en precario. Lo que sucede es que, cada año que pasa, la precariedad es mayor.

Por eso mismo, la Conselleria de Sanitat ha anunciado un plan de choque para tratar de garantizar que habrá médicos suficientes para evitar el colapso en los meses con mayor afluencia de visitantes a nuestra provincia.

Y digo que tratará porque todo el mundo en el sistema sanitario sabe que ni de coña se va a poder evitar que las colas y las listas de espera, especialmente en atención primaria, vayan a más.

Y no discuto que la Conselleria de Sanitat esté tratando de garantizar mayor presencia de profesionales sanitarios, pero lo que sí sabemos es que este parche, que no va a funcionar apenas a corto plazo (me refiero a este verano), a largo plazo es insuficiente e inoperativo.

Tiritas

Si ya llevamos años en los que la decadencia del sistema sanitario va a más, creo que ya es hora de dejar de poner tiritas en heridas que requieren cirugía mayor. Así que, creo que es momento de garantizar estabilidad laboral, ofreciendo sueldos acordes a los de otros países de la UE, si queremos que nuestros médicos no huyan atraídos por las mejores condiciones de países como Francia, Gran Bretaña o, incluso, Portugal.

Sé que el dinero no sobra, pero sí que es necesario priorizar. No solo será más rentable en términos financieros que andar pagando horas extras a precio de orillo, sino que garantizaremos una atención que, ni de lejos, se parece a la de hace una década.

