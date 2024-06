Orgullosos de Castellón

Orgullosa de Castellón y de todos sus vecinos. Todos merecen respeto. Los que me conocen, saben cómo pienso, que soy liberal por convencimiento, y eso implica respetar para ser respetado. Y también me habrán oído decir hasta la saciedad que este gobierno municipal no le va a preguntar nunca a nadie ni a quién reza, ni a quién vota, ni a quién ama. Libertad y respeto, dos derechos fundamentales que son esenciales y a la vez inalienables de la condición humana.

Por eso hoy, sábado 15 de junio, nuestra ciudad va a celebrar el Día del Orgullo, para gritar a los cuatro vientos que nuestra ciudad es tolerante, para celebrar el amor en todas sus formas, para dejar bien claro que todas las personas son iguales, tal y como reza la Constitución Española, garantía máxima de nuestra democracia. Será la primera vez que en Castellón se celebre una fiesta de estas características, contra viento y marea, a pesar de los ataques de la izquierda, precisamente los que se autoerigen en los defensores de la libertad, pero nuevamente se dedican a boicotear todo lo que no salga de sí mismos o al que piensa diferente.

Nada nos va a parar. Castellón está orgullosa de todos sus vecinos. Y por eso este sábado, la plaza Juez Borrull va a acoger por primera vez una gran celebración del Día del Orgullo, una programación que va a ser gratuita, para todos los públicos y que se ha organizado de la mano de los miembros de la Plataforma LGTBI, recogiendo sus propuestas para organizar las actividades y los artistas que participarán en esta fiesta; y para la que también hemos contado con el compromiso y la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón. Porque juntos, somos más fuertes. Porque juntos, llegamos más lejos.

Castellón es una ciudad plural, tolerante y acogedora, que apoya la diversidad, porque en Castellón cada uno es libre de amar a quien quiera. Este es un gobierno que respeta por encima de todo a las personas y la igualdad entre ellas, sin discriminaciones, sin prejuicios, por eso gobernamos para todos. Por respetar, respetamos hasta a todos aquellos que no piensen como nosotros. Libertad, respeto.

Orgull de Castelló

El lema escogido para visibilizar la fiesta es Orgull de Castelló, porque sentimos orgullo de todos los castellonenses, piensen como piensen y amen a quien amen. Como no puede ser de otra manera, con esta celebración en el centro de la ciudad queremos darle visibilidad a los actos y al colectivo, a quien apoyamos no solo en esta fiesta, sino durante todo el año.

Y un evento tan especial como el que este año hemos preparado, contará con una pregonera de excepción: Patricia Campos, una castellonense que ha roto moldes al ser la primera mujer piloto española del Ejército, futbolista y primera entrenadora europea de un equipo de fútbol profesional en Estados Unidos. Flamante mujer que siempre ha vivido con pasión para perseguir sus sueños, pero también luchadora y firme defensora de los derechos del colectivo.

La celebración empezará con la manifestación, que partirá a las 19.00 horas desde la plaza Juez Borrull, y recorrerá la calle Gobernador, la plaza María Agustina, la calle Mayor, la plaza de la Paz, la calle Escultor Viciano y finalizará de nuevo en la plaza Borrull. La marcha contará con la animación de la batucada Ravatukem y el grupo teatral Xarop Teatre.

Al finalizar el recorrido por las calles del centro de la ciudad, en torno a las 20.30 horas, tendrá lugar la lectura del manifiesto de las entidades de la Plataforma LGTBIQ+. A continuación, se realizará la lectura del Pregón Cultural por parte de Patricia Campos, que estará acompañada por otras artistas locales, muy reconocidas, y que pondrán la nota de color en la fiesta del arco iris.

Charo Reina

A partir de las 21.00 horas llegará la Gala de la mano de la presentadora Tracy Pop y empezará la fiesta con dj’s, drags y el cantante y compositor Daniel Tejera. Y el broche de oro lo pondrá un icono LGTBI, además de diva de la copla. Una artista con nombre propio de ámbito nacional como es Charo Reina. Porque también queremos poner a Castellón en el mapa nacional de la celebración del Día del Orgullo.

Desde estas líneas, quiero aprovechar para invitar a todos los castellonenses a sumarse a la fiesta que desde el Ayuntamiento de Castellón hemos organizado para celebrar el Día del Orgullo, una celebración que va a ser plural y participativa, como queremos que sea nuestra ciudad: diversa e igualitaria. Ni sobra nadie ni debe faltar nadie en Castellón. Frente a los que insultan por pensar diferente, respeto. Frente a los que se erigen desde la oposición como únicos propietarios de la celebración, el mayor evento jamás celebrado en nuestra capital. Frente a los que se ponen enfrente y califican de «inútil» la jornada: libertad. Libertad para celebrar, para compartir, para pregonar la diversidad. ¡Feliz Día del Orgullo, Castellón!

Alcaldesa de Castellón