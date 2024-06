Doble topónimo

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en su artículo sexto dice: «El idioma valenciano es el oficial de la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos». «La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento». «Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua». Sin embargo, sí hay discriminaciones, de hecho en las escuelas públicas valencianas es casi imposible estudiar en castellano.

Ahora muchas poblaciones a las que se les impuso el nombre solo en valenciano quieren tener una doble denominación, que parece lo normal y contenta a todo el mundo, con libertad, sin excluir a nadie, como ocurre ahora. Un ejemplo es Castelló que ahora quiere ser bilingüe y añadir Castellón. Como ha sido tradicionalmente. Se cambió en 2019 por el bipartito de izquierdas. Resulta que hacen falta informes y autorizaciones en un proceso que se alarga más de lo necesario. Algunos se oponen, los que lo cambiaron en su día, básicamente catalanistas, con el apoyo de catedráticos de la universidad de Barcelona, que deberían dejarnos en paz de una vez y no meterse en asuntos que no les incumben, es una intromisión, otra más, ilegítima, de círculos que no defienden el valenciano sino el catalán. Y que no les gusta aceptar dos cosas básicas en una sociedad: la democracia -la mayoría decide- y la libertad, que se pueda elegir y no imponer su criterio.

Notario y doctor en Derecho